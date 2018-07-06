Самарские активисты Общероссийского народного фронта совместно с представителями администрации города Сызрани организовали экологический субботник на берегу пруда в районе водно-гребной базы и провели просветительскую акцию среди школьников «Чистый берег».

Администрация Сызрани обеспечила участников субботника инвентарем и техникой. Взрослые и дети на протяжении нескольких часов собирали мусор на берегу пруда и вылавливали его из воды и камышей. В общей сложности с прибрежной зоны вывезено более 13 куб. м отходов, рассказал член регионального штаба ОНФ Владимир Марин.

«Активисты Народного фронта с началом летнего сезона продолжили проводить экологические субботники по всей области. Помимо уборки территории на берегу пруда в Сызрани активисты провели и просветительскую акцию, направленную на воспитание чувства ответственности за экологию родного края. Юные защитники природы из местной школы прочитали тематические стихи, подвели итоги конкурсов рисунков и плакатов на тему экологии», – сообщил Марин.

Он напомнил, что в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Самарской области благодаря активности граждан удалось выявить и нанести на интерактивную карту 755 свалок. Наибольшее скопление стихийных свалок выявлено в крупных городах Тольятти и Самаре – 312. На сегодняшний день ликвидировано 248 свалок.

«Убрана лишь треть выявленных стихийных свалок. В текущем году мы должны как минимум удвоить цифру очищенных от мусора мест, – сказал Марин. – Из представленного ОНФ рейтинга городов по эффективности ликвидации городских свалок в список десяти лучших городов по выявлению и ликвидации городских свалок попало лишь пять региональных центров, остальные являются сравнительно небольшими населенными пунктами. Мы уверены, что и у Сызрани есть все шансы стать лидером по темпам ликвидации свалок в регионе».

Общественники продолжат проводить экологические субботники в районах Самарской области.