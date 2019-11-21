Бывшие руководители завода ТОАЗ считают, что из-за приговора Самарского областного суда в российской судебной системе возник опасный прецедент: рейдерский захват акционера-конкурента получил легальную судебную защиту.

Прошедший в Самаре 26 ноября суд оставил без изменения решение Комсомольского районного суда Тольятти по делу «Тольяттиазота». Судья не стал изменять сроки наказания для бывших руководителей предприятия, что не устроило обвиняемых. Они планируют не только обжаловать решение суда, но и защитить свои права в Европейском суде по делам человека. Об этом сообщал ранее экс-председатель совета директоров «Тольяттиазота» Сергей Махлай. Он дал большое интервью для «КП», где пояснил, что вина предприятия заключается лишь в том, что аммиак был продан по рыночной цене, но пока совершалась процедура оформления документов и отгрузка товара (на это ушло несколько месяцев), рыночная цена выросла, но ТОАЗ сдержал договоренности и реализовал партнерам продукцию. При этом завод не подвергся разорению: наоборот, все четыре года регулярно проводилась модернизация предприятия и платились зарплаты.

Пресс-служба «Тольяттиазота», которого суд признал потерпевшим, сообщает, что в приговоре суда есть грубые нарушения требований уголовного-процессуального российского законодательства: «Самарский областной суд, как ранее и Комсомольский районный суд Тольятти, не смог (или не захотел) увидеть в данном уголовном деле признаков недобросовестного поведения миноритарного акционера Общества (АО «ОХК «Уралхим»)».