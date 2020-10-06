Тина Канделаки стала главной героиней свежего номера Tatler . В ноябре Канделаки исполнится сорок пять, а каналу «Матч ТВ», где она трудится генеральным продюсером, — пять.

Героиня ноябрьской обложки Tatler подвела некоторые промежуточные итоги жизни и своей успешной карьеры. Вопросы задавала Ксения Соловьева.

Известная телеведущая Тина Канделаки предложила для съемки одеть себя в черный латекс и посадить на байк. «Почему “Матрица”? Потому что всегда приятно быть девушкой избранного» , — объяснила она.

К своему возрасту Канделаки относится спокойно — «возраст как возраст». Просто однажды она решила, что шекспировское «Все женщины как розы: день настанет — цветок распустится и вмиг увянет» не имеет к Тине Канделаки никакого отношения.

Вместо возраста Тина думает о проектах в которых принимает участие, а также о людях, что отвечают за результат ее работы над федеральным каналом «Матч ТВ», Школой красоты и брендом Ansaligy. И это лишь небольшой список того, на что Тина Канделаки тратит свою неиссякаемую энергию. И честно признается — о жизни в маленьком доме на берегу моря не мечтает.