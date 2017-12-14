Сегодня стало известно о том, что Президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания генерал-майор начальнику управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву, об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на источник, близкий к Администрации Президента.

Как отмечает издание, за плечами Ткачева 30 лет службы в органах госбезопасности и ряд громких расследований. Управление «К» генерал – майор Иван Ткачев возглавил полтора года назад, но за этот короткий период Управление отметилось громкими делами. Контрразведка в кредитно-финансовой сфере занималась расследованием коррупционных дел в отношении губернатора Сахалинской области и задержание главы Республики Коми, арест основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Коллеги называют Ивана Ткачева «дисциплинированным и жестким исполнителем, лишенным склонности к интригам».

Стоит отметить, что высокое воинское звание, боевой офицер Иван Ткачев получил в День военной контрразведки.