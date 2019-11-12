На этот раз судебной коллегии, рассматривающей жалобы, было подано очередное ходатайство об отводе, поводом к которому послужил звонок из Администрации Президента РФ.

О том, что такой звонок с требованием в максимально сжатые сроки рассмотреть дело был, заявил 19 ноября адвокат Роман Волобоев. Эта информация к нему поступила от адвоката Инжеватова, который выступает в Самарском областном суде в качестве защитника Сергея Махлая (бывшего председателя Совета директоров ТОАЗа). Адвокат заявляет, что факт такого звонка является вопиющим примером давления на суд, которое запрещено законами Российской Федерации.

Ранее о давлении также заявлял адвокат Денис Симачев, представляющий на суде ПАО «Тольяттиазот». Он утверждал, что сотрудники Следственного комитета РФ пытались склонить одного из адвокатов к сотрудничеству, а самому Симачеву угрожали возбуждением уголовного дела за противодействие следствию.

Рассмотрение апелляционных жалоб по «делу ТОАЗа», как и рассмотрение самого дела, уже в течение полутора лет сопровождаются огромным количеством скандалов. На этапе апелляции суд рассмотрел все жалобы адвокатов обвиняемых и гражданских ответчиков, и большинство из них оставил без удовлетворения. Не были вызваны для судебных разбирательств ни следователь, ни другие свидетели по делу, а постоянные адвокаты обвиняемых по каким-то причинам не смогли принять участие в процессе и вместо них суд назначал других защитников. Более десяти раз адвокаты заявляли отвод судье Андрею Кириллову, который вел процесс в суде первой инстанции.

Уголовное дело против экс-руководителей ТОАЗа по обвинению в хищениях в особо крупных размерах при реализации продукции было возбуждено в 2012 г. по заявлению миноритарного акционера Тольяттиазота – компании «Уралхим». Дело было передано в суд в конце 2017 г., а в июле 2019 г. был оглашен приговор: суд счел, что бывшие топ-менеджеры завода похитили весь произведенный за 2007-2012 г.г. предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании NitrochemDistribution AG. Со стороны защиты звучали заявления, что предприятие за указанный период получило выручку в размере более 65,5 млрд. руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам. Расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строилось обвинение, содержал грубые ошибки. Сам «Тольяттиазот», признанный потерпевшим в суде в принудительном порядке, заявлял о том, что уголовное дело организовано акционерами с целью осуществить рейдерский захват предприятия.