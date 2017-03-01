Основной акцент в 2016 году был сделан на масштабном проекте по модернизации биологических очистных сооружений (БОС) предприятия, целью которого является повышение качества воды, поступающей в Саратовское водохранилище. Очистные сооружения ОАО «Тольяттиазот» очищают не только стоки предприятия, но и обслуживают объекты северного промузла и бытовых абонентов Комсомольского района Тольятти.

«В прошлом году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, забота об экологии родного региона оставалась приоритетным направлением нашей деятельности. С 2012 года мы уже вложили более 1,7 млрд рублей в природоохранные мероприятия, не считая расходов на обновление производства в рамках нашей масштабной программы модернизации. Благодаря ей, ТоАЗу удалось в 2016 г. продолжить снижение объемов выбросов, а также сократить потребление сырья и природных ресурсов», – рассказал генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов

Как пишет Радио Август , в течение года «Тольяттиазот» поддержал крупные акции, направленные на повышение качества жизни жителей Тольятти, в частности, работники предприятия приняли активное участие в ликвидации крупной несанкционированной свалки в Комсомольском районе.

Стоит отметить, что благодаря реализованным мероприятиям, в 2016 году ОАО «Тольяттиазот» удалось добиться снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 6 622,5 тонн (в 2015 г. – 6 742,6 т), что на 27 % меньше официально разрешенного порога выбросов для предприятия.

Напомним, что основной деятельностью ТоАЗа является выпуск минеральных удобрений и химической продукции. Сегодня завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 2 агрегата карбамида, расположенных на более чем 200 га производственной площадки.