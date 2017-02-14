За два последних года на заводе провели комплексный ремонт 2,3,4 и 6-го агрегатов производства аммиака, благодаря этому завод смог на 5% уменьшить коэффициент расхода природного газа — с 1,28 до 1,22.

В настоящий момент на ТОАЗе идет плановый капитальный ремонт агрегата №5, об этом сообщает ИА “Регнум” .

«Несмотря на сложную ситуацию на рынке минеральных удобрений, в 2016 г. предприятие продолжало демонстрировать высокие производственные результаты, — рассказал генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.

Инвестиционная политика завода направлена на комплексное развитие ТОАЗа, так предприятие намерено вложить в развитие своих мощностей 80 млрд рублей до 2021 года. О планах руководства «Тольяттиазота» стало известно на выездном заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской области, которое провели на территории завода.

В состав делегации вошли в том числе зампред комитета по промышленности Светлана Бескоровайная и замминистра промышленности и технологий Самарской области, руководитель нефтехимического комплекса Андрей Шамин.

После проведенной для делегации экскурсии представители ТоАЗа — гендиректор Вячеслав Суслов, директор по экономике и финансам Николай Неплюев и директор по операционной деятельности Виктор Казачков — рассказали о стратегических проектах предприятия и планах по развитию.

В настоящее время на ТоАЗе продолжается модернизация агрегатов аммиака. Кроме запланированного на будущий год строительства 3-го агрегата карбамида, в инвестпрограмму входит и возведение новейшего перегрузочного комплекса мощностью 5 млн тонн в год в порту Тамань в Краснодарском крае.