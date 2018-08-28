Эксперты сайта hh.ru проанализировали более 25 тысяч вакансий, размещенных прямыми работодателями Самарской области в период с 1 июня по 31 августа, и составили список самых высокооплачиваемых предложений. Вакансии без указания зарплат не рассматривались.

По данным сервиса HeadHunter среднее вознаграждение, которое работодатели области предлагали за последние три месяца соискателям – 37 171 рубль. Самыми высокооплачиваемыми сферами стали «Продажи» (24%), «Строительство» (12%), «Рабочий персонал» (11%). В этих сферах больше всего вакансий с окладом более 100 000 рублей.

Среди вакансий Самары самый высокий оклад этим летом предлагали стратегическому директору – до 500 000 рублей. От 200 000 рублей готова платить юридическая компания профессиональному переговорщику. При этом от подходящего кандидата требуется опыт от 3 до 6 лет и владение технологиями продаж. Ещё одно «дорогое» предложение в Самаре было открыто для менеджера по работе с VIP-клиентами, обещаемая зарплата – до 300 000 рублей. От 200 000 руб. работодатель Самары предлагал главному теплотехнику при наличии профильного образования, профессиональной грамотности и опыта работы более 6 лет.

«К кандидатам на высокооплачиваемые вакансии и требования выше. Например, большой опыт работы, развитые профессиональные и личностные навыки, в том числе умение брать на себя ответственность, вести переговоры, уверенность в себе, стрессоустойчивость», – комментирует Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter.

В Тольятти директору корпоративного учебного центра работодатель предлагал от 150 000 рублей. В Сызрани руководителю отдела продаж обещали от 100 000 рублей. Такое же зарплатное предложение поступало кандидатам на должность супервайзера от работодателя Новокуйбышевска.