Во вторник, 16 ноября, в Москве открылся Международный форум «Транспорт России-2021», который проходит в рамках «Транспортной недели 2021». В главном деловом событии транспортной отрасли Российской Федерации принимает участие делегация Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов страны по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Дорожная сеть в регионе качественно меняется с каждым годом, и эти перемены отмечают жители губернии. Темпы строительства и ремонта также увеличиваются. Если в 2020 году было отремонтировано более 300 км дорожного полотна, то в этом году только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведено в порядок около 400 км автомагистралей.

Никогда еще в регионе не было таких масштабов строительства мостов: раньше срока открылся новый мост через реку «Сок», ускоренными темпами идёт работа по 2-му этапу строительства мостового перехода «Фрунзенский», продолжается строительство моста через Волгу со 100-километровой трассой в районе Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Строится важнейшая транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Готовится к вводу в эксплуатацию реконструированная дорога «Тольятти – Ягодное». Близится к завершению строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне «Тольятти». Начались проектные работы для строительства скоростной железнодорожной линии «Липяги (Новокуйбышевск)-Самара-аэропорт Курумоч-Тольятти».

Одобрена заявка региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита для завершения первой ветки Самарского метро с возведением станции «Театральная».

Все эти темы будут подробно обсуждаться в ходе форума. У Главы региона запланирован целый ряд встреч, посвящённых реализации инфраструктурных проектов. В рамках форума Дмитрий Азаров также примет участие в пленарной дискуссии «Транспорт России — 2035. От стратегии – к реализации», где представители власти и бизнеса обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию транспортной отрасли и глобальный энергопереход.