В пятницу, 16 августа, в Самаре прошла пресс-конференции с участием министерства промышленности и торговли Самарской области, представителей компаний ООО «Газпром газомоторное топливо», ПАО «АвтоВАЗ», «Ситимобил», ГК «BERITAXI», ООО «АТС-ГАЗ», ГК «АТС», ООО «АТС-ГАЗ», ООО «АЗС Регион Поволжье» по вопросам развитии рынка газомоторного топлива, газовых автомобилей и транспорта.

С ростом промышленного производства и количества автомобилей, растет и нагрузка на окружающую среду. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу снизить совокупные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в крупных промышленных городах России минимум на 20 процентов.

Эта необходимость доказана результатами наблюдений за состоянием окружающей среды. Основной источник загрязнения атмосферы в мегаполисах сегодня не промышленные предприятия, как принято думать, а огромное количество автомобилей. Сегодня же более 65% вредных выбросов формирует транспорт. Решение этой задачи требует внедрения «экологически чистых» автомобилей, и Самарская область готова к форсированному внедрению такого транспорта. При этом расширение использования компримированного природного газа – метана, в качестве моторного топлива имеет реальные финансовые меры поддержки со стороны федерального и регионального правительства. (Отметим важную деталь, что речь идет исключительно про газ – метан, сжатый до давления в 200 атмосфер.)

Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов подробно рассказал участникам пресс-конференции о мерах государственной поддержки для тех, кто решил перейти с бензина и дизеля на газ – метан. Это возмещение 50% расходов на покупку техники для муниципалитетов и переоборудование для всех категорий транспорта. При этом, в приоритете транспортные средства, занятые на пассажирских перевозках, в дорожно-коммунальном хозяйстве, а также в таксомоторных парках. «Ещё одной мерой является развитие газозаправочной инфраструктуры в Самарской области. До 2020 года она реализуется исключительно за счёт внебюджетных средств ООО «Газпром газомоторное топливо», а с 2020 года начнём возмещать часть затрат инвестора, понесённых в ходе строительства и переоборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций», – рассказал журналистам Михаил Жданов. – Таким образом, прямые льготы, пойдут как компаниям, развивающим инфраструктуру, так и гражданам, желающим перевести транспорт на газ – метан.

Отметим, что на сегодня в Самарской области – семь станций, где можно заправиться метаном. К 2020-му году построят еще три, а через пять лет их должно быть уже 53.

К слову, в Тольятти вся коммунальная техника уже на газомоторном топливе, а Сызрань вышла в лидеры по количеству единиц общественного транспорта на газу. Метан используют и в Самаре, и в других муниципалитетах. Специалисты уже подсчитали экономический эффект от муниципальной ГМТ техники – он составил 11 миллионов рублей в 2018 году.

Таким образом, переход на газомоторное топливо – метан решит множество проблем: он экологичнее и экономичнее, чем другие виды топлива.