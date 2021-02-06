В 2021 году в план работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, включен еще один участок региональной дороги Осинки – Приволжье км 28+000 – км 45+000. Стоимость планируемых работ по контракту составляет около 352 млн рублей. Срок завершения работ – 1 октября 2021 года.

Трасса Осинки – Приволжье проходит через Безенчукский, Хворостянский и Приволжский муниципальные районы Самарской области и соединяет их с региональным центром. К концу 2021 года автодорога будет обновлена более чем на 70%. Всего за три года протяженность отремонтированной по нацпроекту дороги составит 53 км.

В этом году планируется обновить покрытие проезжей части, уложить выравнивающий нижний слой из пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см и верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси типа ЩМА-16 толщиной

6 см, выполнить ремонт 16–ти водопропускных труб. Для обеспечения безопасности дорожного движения обустроят 227,6 кв. м. тротуара и 314 п.м барьерного ограждения, установят 137 дорожных знаков и 335 сигнальных столбика, нанесут разметку термопластиком. Для пассажиров общественного транспорта установят 4 новых автопавильона.

Кроме того, в рамках ремонта автомобильной дороги в нормативное состояние приведут мост через оросительный канал на км 31+238. Длина моста после ремонта составит 61,49 м., габарит проезжей части 10,14 м. Проектом предусмотрено устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, переустройство деформационных швов, замена опорных частей, устройство водоотвода и дренажа, монолитного укрепления конусов, восстановление защитного слоя бетонных поверхностей моста.

Напомним, ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Осинки – Приволжье начался в 2018 году. За 2018-2019 годы отремонтировали более 14 км автодороги. В 2020 году привели в нормативное состояние два участка трассы общей протяженностью 21,9 км.

Необходимо отметить, ремонтные работы на этих двух участках велись по контракту жизненного цикла, это значит, что за дальнейшее содержание автодороги в течение нескольких лет будет отвечать подрядчик, выполнявший ремонт. Увеличение доли контрактов жизненного цикла также является одной из главных целей нацпроекта.

Обновление автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Осинки – Приволжье продолжится, в настоящее время разрабатывается проектная документация ремонта на участке км 45+000 – км 63+400, расположенном в муниципальном районе Приволжский.

В Самарской области нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. Модернизация и развитие региональной дорожной сети является важной составляющей стратегии лидерства нашего региона.

В 2021 году в регионе в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 68 дорожных объектов общей протяженностью 308,5 км, из них 27 улиц – в Самаре, 10 – в Тольятти. На эти цели выделят более 12 млрд рублей.