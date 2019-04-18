Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил глубокие соболезнования пострадавшим в синагоге общины Хабад недалеко от Сан-Диего (Калифорния). Во время утренней субботней службы 27 апреля злоумышленник открыл стрельбу в синагоге, в результате чего погибла пожилая женщина, а ещё трое были ранены.

«К несчастью, это нападение, случившееся ровно через шесть месяцев после массового убийства в Питтсбурге, демонстрирует очень тревожную тенденцию усиления антисемитизма в США, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Трагедия произошла на фоне появления ужасающей антисемитской карикатуры в газете «The New York Times» и постоянных попыток местных политических лидеров занизить уровень антисемитизма или приуменьшить его значимость, а в некоторых случаях даже оправдать его. Это означает, что, США, к сожалению, движутся к европейскому уровню антисемитизма».

«Эти нападения меняют облик еврейской жизни в США, так же, как это происходит во многих европейских странах. Меры по обеспечению безопасности еврейских общинных центров, школ и синагог в США должны быть кардинально усилены властями и волонтёрами, как это уже давно происходит в странах Европы. Никогда нельзя расслабляться перед лицом угрозы, с которой сталкиваются наши общины», – добавил президент ЕЕК.

«В США происходит «европеизация» антисемитизма, которая затрагивает наше право жить, собираться и молиться вместе. Это право подвергается ещё большей опасности со стороны тех, кто подражает нацистской пропаганде», – отметил Вячеслав Моше Кантор.

«В Европе мы на горьком опыте убедились, что левый и правый экстремизм объединяет презрение к евреям, и они постоянно подпитывают друг друга. Мы призываем всех мировых лидеров относиться к борьбе с антисемитизмом более серьёзно и пресекать деятельность тех, кто сеет ненависть, поскольку в итоге это становится проблемой для всего общества», – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

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На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕК