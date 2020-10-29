На международном канале RTVI сегодня вышел в эфир новый выпуск программы «Специальный гость». На этот раз героем программы стал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В интервью Тине Канделаки Андрей Турчак рассказал о дружбе отца с Владимиром Путиным, реформе здравоохранения России и KPI “Единой России”.

Мой отец был заместителем Владимира Владимировича Путина. Своей карьерой и жизненным путем я обязан именно ему”, – пояснил Турчак.

На вопрос Тины Канделаки о ключевых показателях эффективности партии в которой состоит Турчак пояснил: “Наш KPI — это сохранение конституционного большинства. Поэтому наш KPI — 301+ мандат. Все, что выше этой цифры — это конституционное большинство.”

Турчак считает, что нет Путина — нет России.

В разговоре с Канделаки Турчак высказался о модернизации здравоохранения в России, в частности он расскаал, что во время первой волны модернизации здравоохранения во все регионы спускали единое клише. Конкретный пример — норматив по скорой медицинской помощи. Одна карета скорой медицинской помощи должна была быть на 10 000 населения. Но у нас большая страна, с разными регионами. География разная, климатические зоны разные, плотность населения разная, бюджетная обеспеченность разная. Что такое 10 000 населения для мегаполиса (для Москвы и Санкт-Петербурга) и что такое 10 000 населения для региона с плотностью населения. Мы поменяли регламент не только в Псковской области, а выделили категорию регионов с особенностями и приняли другой алгоритм. В итоге нашу инициативу поддержал президент. «Единая Россия» закупила кареты скорой помощи и выделила на это порядка 750 млн рублей. Самый большой взнос сделал Дмитрий Анатольевич Медведев из своих личных денег.”

Стоит отметить, что Андрей Турчак планирует вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Он это сделаем как только будут введены все производственные мощности и эта вакцина в полном объеме начнет поступать в регионы.