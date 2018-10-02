В Самарской области завершается уборочная кампания. По данным на 17 сентября 2018 года намолочено 1650 тыс. тонн зерна. Более 64 % валового сбора составляет озимая и яровая пшеница. Хозяйствам региона остается убрать кукурузу на зерно и незначительные площади нута, просо и гречихи.

Лидирующие позиции по намолоту зерна по-прежнему занимает Ставропольский район. На сегодняшний день там намолочено свыше 133 тыс. тонн при средней урожайности 25,3 ц/га. Хозяйствами Кошкинского района собрано более 118 тыс. тонн зерна. Замыкает тройку лидеров муниципальный район Кинель-Черкасский – 103 тыс. тонн.

Специализированными хозяйствами и предприятиями области продолжается уборка овощей и картофеля. Собрано свыше 13,7 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 278 ц/га, овощей – более 17,7 тыс. тонн, урожайность составляет 332 ц/га.

Под урожай будущего года посеяно более 408 тыс. га озимых культур, в том числе 119 тыс. га с внесением минеральных удобрений. Наибольшие площади засеяны в Хворостянском, Большечерниговском и Большеглушицком районах.

Подготовка почвы проведена на площади 779 тыс. га, в том числе вспахано 411 тыс. га.