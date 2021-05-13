Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) выразил тревогу по поводу последних данных, обнародованных министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером. Количество преступлений, совершённых ультраправыми экстремистами в прошлом году, достигло самого высокого уровня со времён Второй мировой войны.

«Эти цифры демонстрируют, что ультраправые и неонацистские идеи больше не находятся в тени, ряды их сторонников растут, и они больше не действуют подпольно, а проявляют себя в насилии и кровопролитии», — заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

«Это тревожный сигнал не только для Германии, но и для всего мира. Эти данные должны заставить насторожиться всех, потому что мы наблюдаем аналогичные тенденции во всём западном мире», – предостерёг президент ЕЕК.

«Мы больше не можем считать, что это лишь несколько «волков-одиночек», эпизодически совершающих нападения. Нет, это растущее движение, с которым нужно бороться и которое необходимо подавить, прежде чем оно перерастёт в нечто ещё более угрожающее», – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

По словам министра Зеехофера, в прошлом году полиция Германии зафиксировала 23 604 преступления ультраправого толка (рост составил более 5% по сравнению с 2019 годом), что стало самым высоким показателем с 2001 года, когда началась регистрация таких правонарушений.

«Правый экстремизм остаётся крупнейшей угрозой для нашей страны», — заявил министр Зеехофер, представляя эти данные на пресс-конференции.

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК (Security and Crisis Centre, SACC) — это базирующийся в Брюсселе коллектив экспертов в области управления в кризисных ситуациях, который помогает странам и общинам подготовиться к кризисным и чрезвычайным ситуациям и справиться с ними, используя новейшие технологии и необходимые средства и элементы инфраструктуры для оказания помощи в случае крупномасштабного кризиса.

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