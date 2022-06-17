От улицы Аэродромной до улицы Промышленности: в Самаре начали ремонтировать проезжую часть улицы Авроры. Обновление ведется на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. В первую очередь, подрядчик методом холодного фрезерования удаляет старый слой покрытия.

«Эта дорога является одной из важнейших транспортных артерий мегаполиса. Она ведет на Южное шоссе, к торговым центрам, дачным массивам и в один из крупнейших жилых микрорайонов. Подрядчик организовал работы круглосуточно, при этом преимущественно они выполняются в ночное время, чтобы не создавать пробки в часы пик и минимизировать неудобства для автомобилистов. Движение во время ремонта полностью не перекрывается, общественный и личный транспорт следует по свободным полосам», – отметил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Межремонтный срок составил около 10 лет. В текущем году с учетом обращений горожан и технического состояния проезжей части, на которой появилась колейность и другие дефекты покрытия, было принято решение включить улицу Авроры в перечень объектов ремонта на средства нацпроекта. Специалистам предстоит привести в порядок более 37 тысяч квадратных метров автодороги по всей ее ширине – ремонт производится большими «картами». Муниципальным контрактом предусмотрено использование высокопрочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – ЩМА-16 на полимерно-битумно вяжущем.

«Будет убираться кромка вдоль борта, вскрываться. Будут переустанавливаться люки колодцев и дождеприемные решетки так, чтобы они были на одном уровне с новым покрытием. С фрезерованием справимся за 4 ночные смены. Старый слой срезаем на толщину 5 сантиметров и чуть больше – в локациях, где колейность выражена сильно. Только потом начнется укладка асфальта», – пояснил представитель подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» – мастер дорожного участка Иван Сидорчук.

По состоянию на утро, 21 июня, 8360 квадратных метров изношенного дорожного полотна уже удалили.

«Этот дорожно-строительный сезон отличился большим количеством осадков, так что, в первую очередь, ориентируемся на погодный фактор, ведь в дождь заниматься устройством нового покрытия нельзя. Основание должно быть сухим и подготовленным в полном объеме», – подчеркнул представитель курирующего муниципального учреждения.

Как со стороны заказчика и МБУ «Дорожное хозяйство», так и со стороны общественности контроль будет вестись на всех этапах. В том числе он касается качества применяемых материалов, которое в обязательном порядке подтверждается в лабораторных условиях.

В ремонте дорожного объекта задействовано несколько бригад. Если погода будет благоприятной, обновление участка в границах улиц Аэродромной до Промышленности подрядная организация намерена завершить до конца июня.

К настоящему времени в Самаре еще на 21,6 километра безопасных качественных дорог стало больше – в рамках нацпроекта 2 генподрядчика завершили ремонт на 14 объектах. Работами охвачены 5 объектов – участки общей протяженностью почти в 14 километров, включая 1,6 километра автодороги по улице Авроры.