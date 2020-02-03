В четверг, 30 января 2020 года, прошло совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области и комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области. Участие в мероприятии приняли члены областного правительства, представители силовых и надзорных ведомств. Под председательством вице-губернатора Юрия Рожина участники обсудили важные вопросы, касающиеся соблюдения прав и защиты безопасности граждан области.

Первым вопросом обсудили меры, принимаемые органами исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранительными и контрольно-надзорными органами по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков.

«Еще несколько лет назад в регионе проживали десятки тысяч обманутых дольщиков. Постепенно вопрос с удовлетворением прав людей решался. Однако в перечне проблемных остались самые сложные объекты,- подчеркнул председатель заседания, вице-губернатор Юрий Рожин,- Благодаря участию Губернатора, активизации работы надзорных и контрольных органов число проблемных объектов удалось сократить. Вместе с тем работа по оставшимся объектам продолжается».

На 2020 год задачи стоят серьезные. Планируется обеспечить ввод 4-х жилых домов по адресам ул. Галактионовская 81, ул. Степана Разина 110, пересечение ул. Ставропольская-Запорожская в Самаре и ул. Коммунистическая в Тольятти. Денежные компенсации получат дольщик села Тимофеевка Ставропольского района и коттеджного поселка в Петра-Дубраве (Волжский район). Также планируется достройка ЖК «Ильинская плаза». Таким образом, по итогам текущего года из перечня проблемных исключат 7 объектов.

Кроме того, регион претендует на федеральное финансирование по трем проблемным объектам: недострой в поселке Мехзовод (застройщик ООО «Кросс»), дом по ул.Чкалова 57 (застройщик «Эл-Гранд»), село Выселки Ставропольского района (застройщик ИК «Недвижимость»).

По итогам обсуждения сформированы поручения для Правительства области, Минстроя, а также надзорных и правоохранительных ведомств. Они направлены на ещё более строгий подход к определению новых застройщиков, непрерывный мониторинг работ на объектах, оперативное реагирование на обращения граждан.

Юрий Рожин поручил коллегам держать ситуация на контроле. «Прошу правоохранительные органы усилить контроль за застройщиками, занимающимися выводом компенсационных земель. Те, кто нарушил права людей, причинил им нравственные страдания и материальный ущерб должны неотвратимо отвечать за содеянное, – отметил Рожин. -Здесь необходимо межведомственное взаимодействие правительства, надзорных органов и судебной системы».

Одним из главных пунктов повестки стала судьба полигона промышленных отходов «Зубчаниновка», расположенного на территории Самары и Волжского района.

В 2019 году начался процесс по подготовке организационных мероприятий по ликвидации объекта. В 2020 году предстоит принять меры по исполнению целевых показателей национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным и обеспечить ликвидацию объекта, накопленного экологического вреда.

«Это сложный вопрос. Нам необходимо создать рабочую группу, привлечь профильные министерства, подготовить необходимые материалы для обсуждения на заседании правительства и выработать дальнейшие меры», – подчеркнул Юрий Рожин.

Также на заседании подвели итоги исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации и реализации государственной программы Самарской области «Противодействие коррупции в Самарской области на 2014 – 2022 годы».