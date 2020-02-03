В Самарской области обсудили важные вопросы, касающиеся соблюдения прав и защиты безопасности граждан2020-02-03 21:26
В четверг, 30 января 2020 года, прошло совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области и комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области. Участие в мероприятии приняли члены областного правительства, представители силовых и надзорных ведомств. Под председательством вице-губернатора Юрия Рожина участники обсудили важные вопросы, касающиеся соблюдения прав и защиты безопасности граждан области.
Первым вопросом обсудили меры, принимаемые органами исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранительными и контрольно-надзорными органами по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков.
На 2020 год задачи стоят серьезные. Планируется обеспечить ввод 4-х жилых домов по адресам ул. Галактионовская 81, ул. Степана Разина 110, пересечение ул. Ставропольская-Запорожская в Самаре и ул. Коммунистическая в Тольятти. Денежные компенсации получат дольщик села Тимофеевка Ставропольского района и коттеджного поселка в Петра-Дубраве (Волжский район). Также планируется достройка ЖК «Ильинская плаза». Таким образом, по итогам текущего года из перечня проблемных исключат 7 объектов.
По итогам обсуждения сформированы поручения для Правительства области, Минстроя, а также надзорных и правоохранительных ведомств. Они направлены на ещё более строгий подход к определению новых застройщиков, непрерывный мониторинг работ на объектах, оперативное реагирование на обращения граждан.
Одним из главных пунктов повестки стала судьба полигона промышленных отходов «Зубчаниновка», расположенного на территории Самары и Волжского района.
В 2019 году начался процесс по подготовке организационных мероприятий по ликвидации объекта. В 2020 году предстоит принять меры по исполнению целевых показателей национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным и обеспечить ликвидацию объекта, накопленного экологического вреда.
«Это сложный вопрос. Нам необходимо создать рабочую группу, привлечь профильные министерства, подготовить необходимые материалы для обсуждения на заседании правительства и выработать дальнейшие меры», – подчеркнул Юрий Рожин.
Также на заседании подвели итоги исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации и реализации государственной программы Самарской области «Противодействие коррупции в Самарской области на 2014 – 2022 годы».
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