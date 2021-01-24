25 января в режиме онлайн прошло официальное мероприятие, посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста и организованное совместно Европейской комиссией и Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК). Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор в своём выступлении призвал Европейский союз в первоочередном порядке обеспечить вакцинацию от COVID-19 для выживших в Холокосте.

«Во время этой пандемии мы все чувствуем растерянность, и особенно выжившие в Холокосте, – сказал Вячеслав Моше Кантор. – На протяжении всей жизни они демонстрировали колоссальную силу духа, но в условиях нынешнего кризиса многие, к сожалению, умерли в одиночестве и мучениях или сейчас борются за свою жизнь, а многие другие страдают от крайне строгой изоляции. Наш долг перед выжившими в Холокосте – сделать так, чтобы они могли прожить свои последние годы достойно, без страха и в окружении своих близких».

«Поэтому я призываю европейских лидеров как можно скорее обеспечить выжившим в Холокосте доступ к безопасной и эффективной вакцинации в первоочередном порядке», – добавил президент ЕЕК.

В ходе своей речи на памятном мероприятии Вячеслав Моше Кантор также упомянул о том, что во время пандемии ненависть, экстремизм и теории заговора распространились по всему миру.

«Отдавая дань памяти жертвам величайшей в истории трагедии, мы не вправе забывать о её основополагающем уроке, который гласит, что в кризисные времена экстремизм может расти стремительными темпами, – отметил Вячеслав Моше Кантор. – Пандемия создала такие социальные условия, в которых процветают антисемитизм и экстремизм. Человеческое сознание, как и человеческое тело, уязвимо для мутирующих вирусов. То же самое можно сказать о наших демократиях и наших общих ценностях, основанных на правах и свободах человека».

«Мы несём ответственность за то, чтобы не допустить распространения языка вражды и теорий заговора, и я рад, что Европейский союз и его страны-участницы, наконец, противодействуют этой новой угрозе, признав, что с антисемитизмом необходимо бороться во всех областях политики», – заявил президент Европейского еврейского конгресса.

На мероприятии также выступил заместитель Председателя Европейской комиссии Маргаритис Скинас.

«В этом году на фоне пандемии нас всех просили найти новые формы почитания памяти жертв Холокоста, – заявил г-н Скинас. – Это болезненное напоминание о том, какой невероятной привилегией для нашего поколения является возможность слышать из первых уст рассказы тех, кто непосредственно пережил эту трагедию. Мы обязаны слушать их и помнить. Но также у нас есть долг решительно противодействовать антисемитизму в его современных формах».

В своём разговоре с Томи Рейхенталем, выжившим в Холокосте бывшим узником концлагеря Берген-Бельзен, Маргаритис Скинас коснулся важности сохранения памяти о Холокосте и его уроках для Европы в 21 веке, концепциях примирения, важности диалога и противодействия отрицанию Холокоста и переписыванию истории. Модератором этого разговора выступила директор ЕЕК по европейским делам Ариэлла Войчик.

Были показаны фрагменты фильма «Рядом со злом» (Close to Evil). Эта лента рассказывает захватывающую историю о том, как выживший в Холокосте Томи Рейхенталь пытался встретиться с женщиной, служившей в частях СС надзирательницей в лагере Берген-Бельзен, где он был заключённым. Документальный фильм получил призы кинофестиваля в Голуэйе (Galway Film Fleadh) и кинофестиваля Ирландского института кинематографии «Удивительнее, чем вымысел» (Stranger than Fiction), и был показан телекомпанией RTE в 2014 году.

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 году на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса