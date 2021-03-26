Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов считает, что поступок школьников, затушивших снежком Вечный огонь на мемориале “Братская воинская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну” в Красном Селе, – вина общества.

- Ни родители, ни школьные педагоги, ни общество не донесли до ребят, что Вечный огонь у памятника воинам, отдавшим жизнь за Родину, – не аттракцион, а скорбный символ славы великих героев, захороненных в красносельской земле. Ни взрослые дома, ни учителя в школе не заняли детей достойным делом, не отследили, чтобы они утром в понедельник находились на занятиях, не воспитали в ребятах чувства ответственности за свои поступки, считает депутат.

Михаил Романов подчеркнул, что эта ситуация особенно удивительна с учетом того, что только что завершился Год Памяти и Славы, посвященный 75-летию Великой Победы.

- В Санкт-Петербурге, в том числе в Красносельском районе и во всех его школах, прошли многочисленные мероприятия, посвященные истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Наверняка школьников водили и к Вечному огню у этой братской могилы. Как могло случиться, чтобы дети вместо того, чтобы возлагать цветы к памятнику, затушили там Вечный огонь? Это настоящее ЧП, тревожный сигнал для всего нашего общества, где прежде никому в голову не приходили такие хулиганские выходки – ни взрослым, ни детям, – говорит Михаил Романов.

Парламентарий также напомнил, что на прошлой неделе Государственной Думой был принят пакет законов, направленный на ужесточение наказания (вплоть до уголовной ответственности) за оправдание нацистских преступлений и за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Закон пока не вступил в силу: документ должен сперва одобрить Совет Федерации, а затем – подписать Президент.

- Даже если бы закон уже действовал, этот случай не мог бы быть квалифицирован как его нарушение. Да и слишком суровых мер маленькие хулиганы, конечно, не заслуживают. Все-таки это всего лишь дети. Невоспитанные, не знающие и не уважающие историю своей страны, ничем не занятые дети. Но то, что этот инцидент случился, и, увы, за минувшую зиму таких случаев было несколько, в том числе на Марсовом поле, говорит о том, что закон имеет правильную идеологию, – убежден Михаил Романов.

Парламентарий выразил надежду на то, что теперь, с отменой коронавирусных ограничений, все торжественные мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в полноценном формате с присутствием ветеранов, горожан и, в том числе школьников.

- Надеюсь, что среди тех, кто в День Победы придет к Вечному огню, окажутся и эти дети. Они заглянут в глаза ветеранов, проникнутся величием подвига советского народа, победившего фашизм, им станет стыдно за свой поступок, и они запомнят эту историю на всю жизнь, – резюмирует Михаил Романов.