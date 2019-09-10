Эффективность замов Дмитрия Медведева, ответственных за реализацию нацпроектов, оценили по уровню их публичной активности. Лидером индекса, который был представлен авторами аналитического доклада Центра политических технологий (ЦПТ), стал министр финансов Антон Силуанов. Первый вице-премьер курирует программы развития малого и среднего бизнеса, а также отвечает за поддержку занятости населения. Замыкает рейтинг Ольга Голодец, в сферу ответственности которой входит нацпроект «Культура». Индекс публичной активности составлялся с учетом данных о частоте упоминаний вице-премьеров в СМИ и числе их поездок в регионы. Однако ряд экспертов указали, что данное исследование, исходя из методики подсчета, не дает полноценной оценки деятельности зампредов правительства, отвечающих за нацпроекты.

Осторожно, модернизация

Нацпроекты стали своеобразной программой модернизации страны и их успешная реализация в первую очередь зависит от поддержки населения, говорится в документе «Национальные проекты: открытость власти и информированность общества», с которым ознакомились «Известия».

С момента запуска упоминаемость нацпроектов в СМИ заметно возросла: если в мае было опубликовано 19 179 материалов на эту тему, то в июле — уже 45 068. Замеры количества запросов пользователей «Яндекса» также показали повышение интереса к программам, свидетельствуют данные исследования.

Как пояснил «Известиям» один из авторов доклада, глава ЦПТ Борис Макаренко, основным критерием эффективности сегодня становится вовлечение в реализацию нацпроектов людей — в первую очередь, предпринимательского сообщества и креативного класса.

— Именно поэтому мы поставили во главу угла информационный, публичный аспект: насколько нацпроекты способны о себе рассказать, и собой увлечь, — пояснил он. — Отмечу, что мы это делаем на этапе, когда нацпроекты только разворачиваются.

Авторы доклада уверены, что в оценке реальной информационной открытости власти нельзя ограничиваться рассмотрением одних лишь количественных данных.

— Нашей задачей было выведение комплексного показателя, который мог бы аккумулировать несколько наиболее значимых, с нашей точки зрения, аспектов, — добавил глава ЦПТ.

Таким показателем и стал индекс активности кураторов нацпроектов. Он основан в том числе на частоте упоминания и детальности освещения программ в СМИ, а также количестве поездок вице-премьеров в регионы. Лидерами рейтинга стали первый зампред правительства — министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Максим Акимов. Они курируют шесть проектов в сферах экономики и инфраструктуры. Наименьший индекс оказался у их коллег Алексея Гордеева и Ольги Голодец, которые отвечают за экологию и культуру.

— Разумеется, нацпроекты разные, по разным аудиториям. Но мы обратили внимание, что в этой динамике проекты, связанные с инфраструктурой и экономикой, оказываются более перспективными, — отметил президент ЦПТ. — Первый вице-премьер в нацпроектной сфере выполняет сразу несколько ролей, фактически является координатором — по крайней мере, через механизмы выделения и отслеживания средств.

Наиболее содержательно в СМИ рассматривались в основном инфраструктурные и экономические нацпроекты. Именно программы блока «Экономический рост» в будущем окажутся наиболее перспективными с точки зрения интереса к ним, считают авторы доклада.

«Этот интерес проявляет деловое сообщество, которому необходим диалог с правительственными ведомствами и получении максимально подробной информации об их планах», — подчеркивают они.

Упоминаемость рабочих поездок в СМИ эксперты рассматривают как оценку информационной результативности кураторов. Этот показатель находится в прямой зависимости от активности самого вице-премьера, считают в ЦПТ.

«Если самые активные (А. Силуанов и М. Акимов) посещали регионы как минимум раз в месяц, то А. Гордеев и О. Голодец побывали в субъектах лишь по одному разу», — отмечают авторы документа.

От открытости до интереса

Набор косвенных показателей в интегрированном виде часто является вполне адекватным инструментом оценки, считает президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов.

— Но надо понимать, что в таких случаях важнее не абсолютные цифры, а динамика изменений во времени, — отметил он в беседе с «Известиями». — Поэтому к выводам по данному докладу ЦПТ я бы относился как к стартовым и ждал бы второго и третьего замера. Вот тогда ситуация с движением нацпроектов стала бы более понятной.

Активность Антона Силуанова по продвижению нацпроектов, зафиксированная авторами доклада, совпадает с результатами весенних исследований Фонда «Петербургская политика» — например, в части мероприятий в регионах, отметил в беседе с «Известиями» глава организации Михаил Виноградов.

— В то же время существует противоречие между критерием открытости (то есть наглядностью и прозрачностью для интересующихся) и критерием востребованности (интереса, который проект представляет для общества), — заметил он.

Прорывным же с точки зрения известности и популярности национальных проектов в глазах населения России 2019 год пока называть рано, считает эксперт.