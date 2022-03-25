На улице Клинической производятся работы по обновлению трубопровода диаметром 150 мм, который задействован в холодном водоснабжении. Труба будет заменена на участке протяженностью в 22 метра.

Подчеркнем, что специалисты «РКС-Самара» организовали работы с минимизацией неудобств для горожан. Линия проходит под трамвайными путями. И чтобы не вскрывать проезжую часть и не останавливать движение трамваев, новую полиэтиленовую трубу «проталкивают» через специальный заводной котлован. Кроме того, работы ведутся без отключения потребителей – водоснабжение близлежащих многоквартирных домов осуществляется в штатном режиме.

Отметим, что необходимость в вышеуказанных мероприятиях возникла после технологического отказа (утечки, которая была ранее оперативно устранена). Проведено обследование трубы. В результате оценки состояния трубопровода принято решение о том, что старая стальная труба должна быть демонтирована. И сейчас бригады уже приступили к замене поврежденного участка.

Завершить перекладку и благоустроить территорию планируется до конца текущей недели.