Cамовыдвижение Владимира Путина поддержал Вячеслав Володин2017-12-14 20:57
Решение Владимира Путина пойти по процедуре самовыдвижения абсолютно логично, поскольку самый популярный политик России опирается на всё общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, об этом сообщает Парламентская газета.
«Это решение ещё раз подчеркивает, во-первых, что Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России, встав над партийными интересами.
Он — Президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности. Круг его сторонников намного шире электоральной базы самой популярной партии — «Единой России». У него есть сторонники среди КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», среди правых».
Политик отметил, что Президент проводит сбалансированную политику и является сторонником консервативных ценностей, но при этом поддерживает рыночные реформы, развивает всё новое в экономике.
«Во-вторых, приняв решение о выдвижении от народа России, он продлевает консолидацию общества и политических сил, сложившуюся на основе крымского консенсуса 2014 года.
В-третьих, В.В.Путин открывает возможность для представителей многих партий принять участие не только в его избирательной кампании, но и в будущем самореализоваться в его команде. А предвыборная программа может объединить их.
В-четвёртых, Президент не ищет лёгких путей. Выдвижение от партии упростило бы многое. Принятое же им решение закладывает мобилизационный сценарий кампании, в основе которого лежит диалог с широкими слоями общества.
Умение вести диалог — сильная сторона, которая присуща, пожалуй, только Путину. Он может в прямом диалоге с молодёжью, с рабочими и врачами, учителями часами обсуждать проблемы и затем реализовывать достигнутые договорённости.
Решение Владимира Владимировича идти на выборы отвечает ожиданиям людей. Уверен, с ним Россия будет сильной. С Путиным у нашей страны есть будущее», — заключил Вячеслав Володин.
Днём в четверг о готовности «Единой России» принять участие в предвыборной кампании Путина заявили вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и вице-спикер Совфеда, временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Андрей Турчак.
Кроме того, намерение принять активное участие в кампании Владимира Путина объявили и в Общероссийском народном фронте.
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