Решение Владимира Путина пойти по процедуре самовыдвижения абсолютно логично, поскольку самый популярный политик России опирается на всё общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, об этом сообщает Парламентская газета .

«Это решение ещё раз подчеркивает, во-первых, что Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России, встав над партийными интересами.

Он — Президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности. Круг его сторонников намного шире электоральной базы самой популярной партии — «Единой России». У него есть сторонники среди КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», среди правых».

Политик отметил, что Президент проводит сбалансированную политику и является сторонником консервативных ценностей, но при этом поддерживает рыночные реформы, развивает всё новое в экономике.

«Во-вторых, приняв решение о выдвижении от народа России, он продлевает консолидацию общества и политических сил, сложившуюся на основе крымского консенсуса 2014 года.

В-третьих, В.В.Путин открывает возможность для представителей многих партий принять участие не только в его избирательной кампании, но и в будущем самореализоваться в его команде. А предвыборная программа может объединить их.

В-четвёртых, Президент не ищет лёгких путей. Выдвижение от партии упростило бы многое. Принятое же им решение закладывает мобилизационный сценарий кампании, в основе которого лежит диалог с широкими слоями общества.

Умение вести диалог — сильная сторона, которая присуща, пожалуй, только Путину. Он может в прямом диалоге с молодёжью, с рабочими и врачами, учителями часами обсуждать проблемы и затем реализовывать достигнутые договорённости.

Решение Владимира Владимировича идти на выборы отвечает ожиданиям людей. Уверен, с ним Россия будет сильной. С Путиным у нашей страны есть будущее», — заключил Вячеслав Володин.

Днём в четверг о готовности «Единой России» принять участие в предвыборной кампании Путина заявили вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и вице-спикер Совфеда, временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Андрей Турчак.

Кроме того, намерение принять активное участие в кампании Владимира Путина объявили и в Общероссийском народном фронте.