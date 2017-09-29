Подписано постановление Губернатора Самарской области о назначении временно исполняющими обязанности 26 сентября 2017 года на период до назначения лица на указанную должность в установленном законом порядке:

Овчинникова Дмитрия Евгеньевича, вице-губернатора – руководителя Администрации Губернатора Самарской области;

Фетисова Александра Борисовича, вице-губернатора Самарской области;

Королёва Петра Петровича, заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области – руководителя секретариата Губернатора Самарской области;

Абриталина Андрея Александровича, руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области – первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;

Беляева Юрия Вениаминовича, руководителя Главного управления по мобилизационным вопросам Самарской области;

Головушкина Михаила Юрьевича, руководителя Главного управления организации торгов Самарской области;

Головлева Юрия Леонидовича, руководителя государственной инспекции строительного надзора Самарской области – заместителя министра строительства Самарской области;

Коматовского Владимира Николаевича, руководителя департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области;

Лебедева Вячеслава Михайловича, руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области;

Лихачёва Владислава Владимировича, руководителя департамента по делам молодёжи Самарской области;

Мальцева Михаила Викторовича, руководителя департамента туризма Самарской области;

Мельник Екатерину Львовну, руководителя управления записи актов гражданского состояния Самарской области;

Мелехина Андрея Сергеевича, руководителя департамента ветеринарии Самарской области – главного государственного ветеринарного инспектора

Самарской области;

Сафонова Андрея Георгиевича, руководителя управления государственной архивной службы Самарской области;

Ткачука Михаила Васильевича, руководителя управления по защите государственной тайны Самарской области;

Ульченко Наталью Викторовну, руководителя управления по контролю в сфере закупок Самарской области;

Хропова Константина Алексеевича, руководителя службы мировых судей Самарской области.

Также принято решение назначить на должности государственной гражданской службы на период до назначения лица на указанную должность в установленном законом порядке:

Баранникова Анатолия Ивановича, первого заместителя министра строительства Самарской области – главного архитектора Самарской области;

Бакулину Светлану Юрьевну, заместителя министра образования и науки Самарской области – руководителя департамента по надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства образования и науки Самарской области;

Бекина Антона Викторовича, первого заместителя министра имущественных отношений Самарской области;

Василькину Елену Ивановну, заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области – руководителя департамента экономики и финансов Самарской области;

Вдовенко Сергея Анатольевича, заместителя министра здравоохранения Самарской области – руководителя департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения министерства здравоохранения Самарской области;

Волкова Олега Валентиновича, заместителя министра промышленности и технологий Самарской области – руководителя управления проектной деятельности и лицензирования министерства промышленности и технологий Самарской области;

Воробьеву Регину Алексеевну, заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области – руководителя департамента по вопросам семьи и детства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области;

Гафиятуллина Эдуарда Фагимовича, заместителя министра строительства Самарской области;

Горбунова Дмитрия Викторовича, заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;

Григоревского Юрия Александровича, заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области – руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области;

Гриценко Елену Александровну, заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области – руководителя департамента организации социальных выплат и развития информационных технологий министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области;

Дорохову Галину Владимировну, заместителя министра спорта Самарской области – руководителя департамента государственной службы и административно-правовых отношений министерства спорта Самарской области;

Ершова Сергея Юрьевича, заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области – руководителя департамента растениеводства, технической политики и мелиорации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области;

Жадаева Олега Николаевича, заместителя министра промышленности и технологий Самарской области – руководителя департамента машиностроительного комплекса министерства промышленности и технологий Самарской области;

Жданова Михаила Николаевича, первого заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;

Зябкину Елену Николаевну, заместителя министра управления финансами Самарской области;

Иванову Любовь Алексеевну, заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области – руководителя департамента прогнозирования и стратегического планирования развития региона министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;

Калинина Сергея Святославовича, заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области – руководителя департамента развития транспортного комплекса министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области;

Калягину Ирину Евгеньевну, заместителя министра культуры Самарской области – руководителя департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области;

Коптева Павла Владимировича, заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области – руководителя административного департамента министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;

Кудинову Галину Петровну, заместителя министра строительства Самарской области;

Ликомаскина Александра Ивановича, заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области – руководителя департамента автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области;

Майорова Олега Владимировича, заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области – руководителя департамента управления проектами и программами министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;

Мельникова Павла Сергеевича, заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области – руководителя департамента лесного хозяйства министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;

Навасардяна Альберта Степановича, заместителя министра здравоохранения Самарской области – руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области;

Некрасова Романа Владимировича, первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области;

Неретина Сергея Валерьевича, заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области – руководителя департамента планирования и развития дорожного хозяйства министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области;

Низовцеву Оксану Олеговну, заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области-руководителя департамента по делам инвалидов министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области;

Никишину Ирину Владимировну, заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области – руководителя департамента стратегического развития, информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области;

Панферова Владимира Сергеевича, заместителя министра финансов Самарской области – руководителя департамента организации бюджетного финансирования министерства управления финансами Самарской области;

Приходько Ольгу Николаевну, заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области – руководителя департамента экономики и финансов министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области;

Пряникову Светлану Юрьевну, заместителя министра культуры Самарской области – руководителя департамента правового и финансового обеспечения министерства культуры Самарской области;

Рогожинскую Лидию Анатольевну, заместителя министра спорта Самарской области – руководителя департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области;

Рубежанского Олега Юрьевича, первого заместителя министра социально-демографический и семейной политики Самарской области;

Сафронову Татьяну Николаевну, заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области – руководителя департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;

Симакову Светлану Валентиновну, заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области – руководителя департамента трудовых отношений министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области;

Сочинскую Татьяну Ивановну, заместителя министра здравоохранения Самарской области – руководителя департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области;

Стрельникова Сергея Генриховича, заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области – руководителя департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;

Студенникова Михаила Владимировича, заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области – руководителя департамента финансового планирования и кадрового обеспечения министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;

Татаринцева Михаила Валериановича, заместителя министра образования и науки Самарской области – руководителя департамента ресурсного обеспечения образования, организационной и информационной деятельности Самарской области;

Ульянкина Сергея Александровича, заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области – руководителя департамента экономики и планирования инвестиций министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;

Харина Андрея Николаевича, первого заместителя министра спорта Самарской области;

Шаго Максима Владимировича, заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области – руководителя департамента природопользования министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;

Шамина Андрея Юрьевича, заместителя министра промышленности и технологий Самарской области – руководителя департамента нефтехимического комплекса министерства промышленности и технологий Самарской области;

Швец Елену Владимировну, заместителя министра спорта Самарской области – руководителя департамента финансового обеспечения, главного бухгалтера министерства спорта Самарской области.

Временно исполняющим обязанности заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области назначен Осетров Сергей Анатольевич, руководитель управления правового обеспечения департамента государственной службы и административно-правовых отношений министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Временно исполняющим обязанности заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области назначена Фурсова Ольга Павловна, руководитель департамента занятости, миграционной политики и социальных выплат министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Временно исполняющим обязанности заместителя министра строительства Самарской области назначен Чекмарев Вадим Олегович, руководитель управления территориального планирования департамента территориального планирования и земельных отношений министерства строительства Самарской области.