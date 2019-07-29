На Питерском международном экономическом форуме было заявлено о планах строительства в России сразу четырех новых целлюлозных заводов. Один из них планировали построить в Красноярском крае, один в Усть-Илимске, один – в Вологодской области, еще один – в Хабаровском крае.

Как уточняет издание Волга-Каспий , все четыре проекта были названы приоритетными и крайне важными для развития лесопереработки в России и, соответственно, повышения конкурентоспособности страны. Прошло больше года, а потому самое время посмотреть, сдвинулась ли ситуация с приоритетными проектами, названными стратегически важными для развития отечественной промышленности с мертвой точки, а если нет, то почему?

В Усть-Илимске новый целлюлозный завод действительно начали строить. Здесь активно идут работы нулевого цикла по подготовке фундамента под цех картоноделательной машины и склада готовой продукции. Уже заключен договор на поставку оборудования – уникальной картоноделательной машины, аналогов которой в мире нет, подписан контракт с ANDRITZ Oy на поставку содорегенерационного котла.

В Красноярске и Вологодской области реализация проекта буксует. И если в Сибири строительство комбината все время обещают (но реализовывать желания что-то мешает), то в Вологодской области даже само принятие решения о строительстве постоянно откладывается.

Впрочем, непринятие самого решения о том, что проект все-таки будет, не мешает получать хорошие пиар-дивиденды, причем не в Вологодской области, а в соседнем Ярославле, где губернатор региона Дмитрий Миронов и депутат Госдумы Валентина Терешкова противятся стратегическому для страны проекту и замалчивают серьезные экономико-экологические проблемы собственного региона. Забывая при этом, что для любой компании, будь то «Илим», «Свеза» или любой другой, вхождение в проект такого масштаба (их обычно называют «стройками века», поскольку именно они становятся драйвером развития не только территории размещения, но и всей страны) – это не просто колоссальные риски, но и такие же вложения, исчисляемые миллиардами долларов. Причем очень серьезная часть этих вложений – это предпроектная подготовка и многочисленные исследования, и изыскания.

Методы для проявления «неприятия» важнейшего для страны направления выбраны странные. Настолько странные, что в голову невольно закрадывается мысль, что желание сорвать саму идею строительства отбивают способность думать и анализировать риски. Чем иначе можно объяснить тот факт, что, выступая с громкими публичными заявлениями против строительства целлюлозного завода в поселке Суда, Миронов – бывший охранник Президента, получивший свой пост за реальные заслуги перед Отечеством – фактически идет против Президента, который еще в 2015 году публично поддержал идею строительства.

Здесь стоит вспомнить важную мысль, недавно озвученную Президентом на пленарном заседании Глобального саммита по производству и индустриализации, которая в случае с Дмитрием Мироновым выглядит «черной меткой»: «Разговор по существу по экологическим и климатическим проблемам в мире порой подменяется популизмом, спекуляциями и мракобесием», – заявил Путин.

Тема для раздувания протестов Мироновым выбрана беспроигрышная – экология. Но и в этом очевидном, казалось бы, выборе кроется стратегическая ошибка, поскольку экологические игрища нынче штука опасная и способная похоронить под своими завалами не одного губернатора. Самый живой пример – архангельский Орлов, карьера которого стремительно сходит на нет из скандалов с Шиесом.

Миронов тоже завозит в свой регион московский мусор, который утилизируется на явно неподходящем для этих целей мусорном полигоне «Скоково», расположенном в непосредственной близости к реке Нора, являющейся притоком Волги. И в этом случае он, почему-то, убежден, что разбуженные его же призывами к защите экологи не обратят внимание на творящийся под их носом беспредел, который гораздо ближе, чем потенциальный завод под каким-то там Череповцом.

Цифры ведь по-прежнему говорят сами за себя – и от них не спрятаться за плечом могучего соседа: по данным Росприроднадзора, в лидерах по сбрасыванию неочищенных сточных вод в Волгу являются: Московская область – 21%, Нижегородская – 20%, Самарская – 16,8%, Татарстан – 10,6%, Ярославская область – 8%. Вологодская область – 0,7%.

Экологическую катастрофу под Челябинском, где бывший губернатор не смог реализовать план по рекультивации крупной промышленной свалки, отравляющей город, уже открыто называют главным провалом господина Дубровского, по вине которого саммиты БРИКС и ШОС перенесли из Челябинска в Санкт-Петербург.

Думаем, что рано или поздно губернатору Миронову тоже придется ответить на вопрос о том, почему основное загрязнение Волги связано со стоками объектов ЖКХ вверенной ему области, почему 29 очистных сооружений сбрасывают неочищенную канализацию в реку, почему часть из них давно требуется снести, но никто даже не приступает к модернизации отрасли, предпочитая бороться за экологию с внешними «врагами».

Дмитрий Миронов попал в весьма трудную ситуацию. С одной стороны, рост протестных настроений в связи с неминуемой экологической катастрофой и ввоз московского мусора требуют канализировать протест, направив его на внешнего врага, которым выступает несуществующий завод под Череповцом. С другой стороны, все эти политические и экономические игрища идут в разрез с четко сформулированной позицией Президента, а это уже совсем невыгодно.