В социальных сетях появились сообщения о том, что на некоторых участках парка 60-летия Советской власти установлены ограждения и, якобы, началась вырубка зеленых насаждений. Жители также обеспокоены возможным строительством вблизи парка.

По результатам проверки МАУ «Парки Самары» выявлено, что огороженный земельный участок не является территорией парка. Он находится в частной собственности.

В пятницу, 18 марта, Главы Самары Елена Лапушкина провела выездную встречу с жителями, чтобы на месте разобраться в ситуации.

На встрече присутствовали Глава Кировского района города Игорь Рудаков, руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Олег Ивахин, директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов, руководитель Управления главного архитектора Игорь Галахов, собственник земельного участка ООО «Лагуна», в частной собственности которого и находится спорная территория.

«Мы привыкли здесь гулять, дышать свежим воздухом. А теперь наши дети здесь не могут ходить, родители с колясками, пожилые люди. Спортом не можем заниматься! Ограждение пересекает привычные дорожки для прогулок, лыжню. Оно может стоять сколько угодно долго, но мы хотели бы продолжить просто спокойно передвигаться по парку», – высказала свои опасения в ходе встречи представитель местных жителей, член инициативной группы.

По словам Главы Кировского района Игоря Рудакова, районная администрация внимательно следит за тем, какие действия происходят на указанной территории, и находится в постоянном контакте с жителями:

«Мы сразу же реагируем на все сигналы, и как только узнали, что здесь происходят какие-то непонятные действия, спил растений, мы организовали встречу с собственниками, чтобы прояснить ситуацию. Она прошла накануне, и в результате пришли к договоренности, что жителям предоставят план развития этого участка, чтобы у всех было понимание, почему и для чего здесь возникают ограждения, и проводятся какие бы то ни было работы».

«Абсолютно разделяю переживания жителей по поводу вырубки деревьев на территории, примыкающей к парку 60-летия Советской власти. Огороженный участок сейчас находится в частной собственности. Хотим мы того или нет, собственник имеет все юридические основания использовать ее на своё усмотрение в рамках действующей зоны Р-3. Активных работ по вырубке зеленых насаждений на территории собственника не ведется. Владельцы участка нас заверили, что лишь удалили несколько аварийных деревьев. Вместе с тем, Департамент городского хозяйства и экологии обратился в правоохранительные органы для проведения проверки соблюдения на этой территории требований к зоне Р-3», – отметила Глава города.

Напомним, в 2019 году Администрацией города была поддержана инициатива самарцев по смене зонирования по Правилам застройки и землепользования, и была установлена зона Р-3 на всей территории парка, а также на участке, находящемся в собственности ООО «Лагуна». Эта зона подразумевает размещение объектов только рекреационного назначения.

«Мы делаем все, что в нашей компетенции, чтобы найти компромисс между мнением жителей и правом собственника распоряжаться своей территорией. Сегодня собственник присутствовал на встрече, всё своими ушами слышал. Думаю, он понимает, насколько жители встревожены. Очень хочется найти выход из ситуации, который устроит и жителей, и, безусловно, собственников. Договорились встретиться на следующей неделе и продолжить поиск решения этого давнего и болезненного для самарцев вопроса», – подвела итог встречи Глава города.