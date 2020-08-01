29 июля в Лондоне состоялась международная конференция по проблемам лечения коронавируса, проведённая Королевским медицинским обществом Великобритании совместно с Благотворительным фондом Вячеслава Моше Кантора. Участие приняли эксперты из Европы, США, Индии и Африки.

Главной темой конференции стал обмен опытом и консолидация основных клинических выводов по лечению и диагностике коронавируса, полученных в различных странах мира. Кроме того, конференция была призвана помочь практикующим клиническим специалистам в подготовке к управлению пандемией, а также снижению воздействия будущих вспышек заболевания.

Конференция собрала коллектив ведущих практикующих врачей, исследователей и учёных из разных стран для изучения практики терапии и течения заболевания на основании респираторных, сердечно-сосудистых и неврологических реакций на коронавирус. В ходе серии из четырёх панельных обсуждений международный коллектив экспертов в области здравоохранения обсудил текущие научные исследования в области COVID-19 и разработку вакцины, а также будущие стратегии управления и ключевые уроки пандемии коронавируса.

«Наш мир сегодня можно сравнить с автобусом, который наполовину завис над пропастью, – отметил Вячеслав Моше Кантор, председатель Благотворительного фонда Кантора и президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). – Все восемь миллиардов людей находятся внутри, и только от нашего взаимодействия и сотрудничества зависит, упадём ли мы в пропасть или встанем на твёрдую почву всеми четырьмя колёсами, чтобы двигаться к нашему общему будущему».

«COVID-19 резко усугубил и без того критическую ситуацию, связанную с ростом экстремизма. Мы являемся свидетелями жёстких проявлений расизма в самых разных формах. Таким образом, борьба с пандемией стала больше чем глобальным вопросом – это экзистенциальная битва за наше будущее, – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. – История учит нас тому, что пандемия и хаос, который она создаёт, может нанести долгосрочный урон не только в плане упадка экономики и массовой безработицы. Она может создать благоприятную почву для политики отчаяния и разделения. Я напомню, что за последней крупной пандемией, испанкой, быстро последовала Великая депрессия и подъём экстремизма в Европе, который привёл к трагедии Второй мировой войны».

«Необходимо заставить политиков задуматься над стратегиями предотвращения инфекционных заболеваний, – заявила профессор Сиан Гриффитс из Службы общественного здравоохранения Англии. – Люди, в целом, должны быть более здоровыми, чтобы предотвратить тяжёлые последствия от инфицирования коронавирусом». Профессор Гриффитс отметила важность снижения общего числа таких заболеваний как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и борьбу с излишним весом.

Профессор Робин Шэтток из Имперского колледжа Лондона рассказал о проблемах создания вакцины от COVID-19. По его словам, 24 вакцины уже находятся на этапе клинической оценки, а ещё порядка 160 – в разработке, однако существует ряд проблем с доказательством их эффективности. Необходима, чтобы вакцина предотвращала инфицирование – и уже тем самым побеждала саму болезнь. Профессор Шэтток также обратил внимание на проблему доступности вакцины по всему миру, в том числе в странах со слабо развитой экономикой, а не только в «богатых» странах, которые могут позволить себе закупить как можно большее число вакцин-кандидатов. По его мнению, с появлением большего числа вакцин и соответствующих программ их распространения, их доступ в развивающиеся страны будет значительно облегчен.

«Ношение масок, мытьё рук и дистанцирование спасает тысячи, если не миллионы жизней, – отметил доктор Чарльз Пауэлл из Национального еврейского института респираторных заболеваний при госпитале Маунт-Синай в Нью-Йорке. – На данный момент нам не до конца понятны различные симптомы, у кого-то их вообще нет, у других они очень тяжёлые. Даже если человек пережил COVID-19, то во многих случаях он получает хроническое заболевание с отказом многих органов, поэтому нам нужно наладить междисциплинарную работу. Это международное заболевание, и вирусу всё равно, в какой стране он появится. Когда всё закончится, надеюсь, мы сможем создать более удачную обстановку, чем та, которая последовала вслед за эпидемией испанки».

По мнению доктора Эмили Холмс, из Уппсальского университета (Швеция), нужно серьёзнее относиться к тому, как COVID-19 влияет на психическое здоровье. «Это первая пандемия, которая столь широко освещается в СМИ, люди подвергаются бомбардировке информацией. Нужно подумать над тем, какому психическому воздействию подвергаются люди из-за влияния СМИ, в первую очередь пожилые и дети, ведь тело и психика сильно связаны между собой. Мы должны объединять усилия, чтобы выработать более рациональные формы лечения. Мы должны изыскивать формы лечения, используя тот факт, что люди в такой большой степени сегодня используют смартфоны по всему миру, поэтому давайте использовать новаторские формы лечения», – заявила она.

Лорд Аджай Каккар из Университетского колледжа Лондона обратил внимание на сопутствующие COVID-19 интраваскулярные проявления тромбоза, которые очень широко распределены в анатомическом смысле: традиционный артериальный (который может стать причиной инфаркта миокарда и инсульта), венозный и иммунотромбоз (в основном, в малых сосудах в лёгких и других органах).

«Эти сопутствующие заболевания имеют значение, их нужно вскрывать как можно раньше. Крайне важно провести масштабные исследования с большим числом участников. Есть вероятность того, что у многих из них проявятся долгосрочные последствия для их сердечно-сосудистой системы», – отметил лорд Каккар.

Доктор Эндрю Рассмэн из Кливлендской клиники в штате Огайо (США) заявил о том, что нужно создать такие системы ухода, которые можно было бы адаптировать к любому пациенту: «Речь идёт о широких слоях населения с разным доходом и социальным положением, нужно адаптировать наши учреждения с тем, чтобы создать индивидуальный уход для каждого пациента».

Президент Королевского медицинского общества профессор Сэр Саймон Уэссли подвёл итог конференции: «Здоровье – это значительно больше, чем сумма функционирования всех систем. Помимо этого, существует экономический и большое число других факторов. Многое зависит от того, будем ли мы работать сообща. Бенджамин Франклин в своё время говорил, что лучше действовать сообща, иначе висеть придётся поодиночке».

Конференция прошла в сотрудничестве с Клиникой Майо и Кливлендской клиникой, крупнейшими медицинскими и исследовательскими центрами США.

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Королевское медицинское общество является ведущим учреждением непрерывного медицинского последипломного образования и обучения. Его миссия заключается в усовершенствовании системы здравоохранения через образование и внедрение инноваций. С начала пандемии COVID-19 Королевское медицинское общество играет решающую роль в оказании поддержки практикующим врачам во время кризиса. Инновационная программа веб-семинаров общества по COVID-19 продолжает оказывать влияние на работников системы здравоохранения и рядовых граждан, которые стремятся получить необходимые знания и опыт в области этого заболевания.

Благотворительный Фонд Вячеслава Кантора курирует благотворительную деятельность Вячеслава Моше Кантора в Великобритании. Работа фонда мотивирована приверженностью г-на Кантора делу развития образования и искоренения нетерпимости, ксенофобии, расизма и антисемитизма.

На фото: Вячеслав Кантор

Источник фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Вячеслава Моше Кантора