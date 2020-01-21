Вячеслав Моше Кантор: Всемирный форум памяти Холокоста – историческая возможность сформировать глобальную коалицию против антисемитизма2020-01-23 11:57
Сорок семь глав государств, членов королевских семей, президентов, премьер-министров и глав парламентов из Европы, Северной Америки и Австралии примут участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста 23 янвваря, заявил инициатор форума Вячеслав Моше Кантор
Мероприятие пройдёт под названием «Помнить Холокост, бороться с антисемитизмом!». Организатором выступил Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с Мемориальным комплексом истории «Яд Вашем» в Иерусалиме. Форум, приуроченный к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау и Международному дню памяти жертв Холокоста, начнётся в 13:30.
«Это – беспрецедентное и историческое мероприятие, проходящее на самом высоком в истории Израиля уровне и посвящённое проблеме антисемитизма, – заявил инициатор проведения форума, президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор. – Мы обязаны использовать его как решающий и поворотный момент, чтобы сформировать глобальную коалицию лидеров, которые выступят со следующим решительным и единым посланием: антисемитизм во всех его формах недопустим, и в отношении тех, кто исповедует его идеи, будет действовать принцип нулевой толерантности».
В 10:30 утра в день проведения Форума в пресс-центре «Яд Вашема» (здание Международной школы изучения Холокоста) состоится пресс-конференция председателя правления «Яд Вашема» Авнера Шалева и президента Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслава Моше Кантора.
Программа Форума:
Мероприятие откроется в 13:30 речью президента Израиля Реувена Ривлина. На форуме также выступят: президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, вице-президент Соединённых Штатов Америки Майкл Пенс (ожидается официальное подтверждение), президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Выживший в Холокосте и председатель Общественного совета «Яд Вашема» Раввин Исраэль Меир Лау, а также организаторы Форума – президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор и председатель правления «Яд Вашема» Авнер Шалев – также выступят на Форуме. В ходе мероприятия будет показано несколько коротких видеороликов, а интернациональный оркестр под управлением всемирно известного дирижёра Владимира Спивакова в сопровождении международного хора исполнит несколько музыкальных интерлюдий.
Около 15:10 начнётся памятная церемония. Выжившие в Холокосте Роуз Мошковиц из США и Колетт Авитал, председатель Центральной организации выживших в Холокосте Израиля, зажгут вечный огонь, после чего главы делегаций почтут память жертв Холокоста, возложив венки к памятнику «Восстание в Варшавском гетто» на площади Варшавского гетто в Яд Вашеме. Кантор Шай Абрамсон произнесёт поминальную молитву «Эль мале рахамим», а затем выживший в Холокосте Нафтали Дойч прочитает молитву скорбящих «Кадиш». Церемонию завершит минута молчания и исполнение государственного гимна Израиля «Ха-Тиква» («Надежда»).
Пятый Всемирный форум памяти Холокоста будет транслироваться в прямом эфире по спутниковой связи на весь мир, а также на официальном сайте и странице Яд Вашема в Facebook. Трансляция будет сопровождаться синхронным переводом на шесть языков: английский, иврит, французский, немецкий, русский и испанский.
Главы государств и делегаций, подтвердившие своё участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста (на 15 января 2020 года)
1. Президент Албании Илир Мета;
*Ожидается официальное подтверждение
На фото: Вячеслав Кантор
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