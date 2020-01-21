Сорок семь глав государств, членов королевских семей, президентов, премьер-министров и глав парламентов из Европы, Северной Америки и Австралии примут участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста 23 янвваря, заявил инициатор форума Вячеслав Моше Кантор

Мероприятие пройдёт под названием «Помнить Холокост, бороться с антисемитизмом!». Организатором выступил Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с Мемориальным комплексом истории «Яд Вашем» в Иерусалиме. Форум, приуроченный к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау и Международному дню памяти жертв Холокоста, начнётся в 13:30.

«Это – беспрецедентное и историческое мероприятие, проходящее на самом высоком в истории Израиля уровне и посвящённое проблеме антисемитизма, – заявил инициатор проведения форума, президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор. – Мы обязаны использовать его как решающий и поворотный момент, чтобы сформировать глобальную коалицию лидеров, которые выступят со следующим решительным и единым посланием: антисемитизм во всех его формах недопустим, и в отношении тех, кто исповедует его идеи, будет действовать принцип нулевой толерантности».

В 10:30 утра в день проведения Форума в пресс-центре «Яд Вашема» (здание Международной школы изучения Холокоста) состоится пресс-конференция председателя правления «Яд Вашема» Авнера Шалева и президента Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслава Моше Кантора.

Программа Форума:

Мероприятие откроется в 13:30 речью президента Израиля Реувена Ривлина. На форуме также выступят: президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, вице-президент Соединённых Штатов Америки Майкл Пенс (ожидается официальное подтверждение), президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Выживший в Холокосте и председатель Общественного совета «Яд Вашема» Раввин Исраэль Меир Лау, а также организаторы Форума – президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор и председатель правления «Яд Вашема» Авнер Шалев – также выступят на Форуме. В ходе мероприятия будет показано несколько коротких видеороликов, а интернациональный оркестр под управлением всемирно известного дирижёра Владимира Спивакова в сопровождении международного хора исполнит несколько музыкальных интерлюдий.

Около 15:10 начнётся памятная церемония. Выжившие в Холокосте Роуз Мошковиц из США и Колетт Авитал, председатель Центральной организации выживших в Холокосте Израиля, зажгут вечный огонь, после чего главы делегаций почтут память жертв Холокоста, возложив венки к памятнику «Восстание в Варшавском гетто» на площади Варшавского гетто в Яд Вашеме. Кантор Шай Абрамсон произнесёт поминальную молитву «Эль мале рахамим», а затем выживший в Холокосте Нафтали Дойч прочитает молитву скорбящих «Кадиш». Церемонию завершит минута молчания и исполнение государственного гимна Израиля «Ха-Тиква» («Надежда»).

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста будет транслироваться в прямом эфире по спутниковой связи на весь мир, а также на официальном сайте и странице Яд Вашема в Facebook. Трансляция будет сопровождаться синхронным переводом на шесть языков: английский, иврит, французский, немецкий, русский и испанский.

Главы государств и делегаций, подтвердившие своё участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста (на 15 января 2020 года)

1. Президент Албании Илир Мета;

2. Президент Армении Армен Саркисян;

3. Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли, кавалер Ордена Австралии, Почётного креста за заслуги (в отставке);

4. Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен;

5. Президент Аргентины Альберто Фернандес;

6. Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко;

7. Король Бельгии Филлип;

8. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич;

9. Президент Болгарии Румен Радев;

10. Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт;

11. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович;

12. Президент Кипра Никос Анастасиадис;

13. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш;

14. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен;

15. Председатель Европейского совета Шарль Мишель;

16. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

17. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли;

18. Президент Финляндии Саули Ниинистё;

19. Президент Франции Эммануэль Макрон;

20. Президент Грузии Саломе Зурабашвили;

21. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер;

22. Президент Греции Прокопис Павлопулос;

23. Представитель Святого Престола Кардинал Курт Кох;

24. Президент Венгрии Янош Адер;

25. Президент Исландии Гвюдни Торласиус Йоуханнессон;

26. Президент Италии Серджо Маттарелла;

27. Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце;

28. Президент Литвы Гитанас Науседа;

29. Великий герцог Люксембурга Анри;

30. Президент Молдовы Игорь Додон;

31. Государственный министр Монако Серж Тель;

32. Президент Черногории Мило Джуканович;

33. Король Нидерландов Виллем-Александр;

34. Президент Северной Македонии Стево Пендаровский;

35. Кронпринц Норвегии Хокон;

36. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза;

37. Президент Румынии Клаус Йоханнис;

38. Президент Российской Федерации Владимир Путин;

39. Президент Сербии Александр Вучич;

40. Президент Словакии Зузана Чапутова;

41. Президент Словении Борут Пахор;

42. Король Испании Филипп VI;

43. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен;

44. Президент Украины Владимир Зеленский;

45. Принц Уэльский Чарльз;

46. Вице-президент Соединённых Штатов Америки Майкл Р. Пенс*;

47. Спикер Палаты представителей Соединённых Штатов Америки, депутат Конгресса Нэнси Пелоси*.

*Ожидается официальное подтверждение

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Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году Вячеславом Моше Кантором, – это международная организация, призванная сохранять память о Холокосте и его важнейших уроках для всего человечества, а также бороться с растущим антисемитизмом. Предыдущие мероприятия Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» состоялись в мемориалах Освенцим, Терезин и в урочище Бабий Яр. Они были организованы в сотрудничестве с Мемориалом Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» при участии политиков и дипломатов самого высокого уровня.

https://worldholocaustforum.org/

На фото: Вячеслав Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕК