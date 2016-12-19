6-7 декабря 2016 года в Лондоне прошло заседание Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы под председательством президента форума Вячеслава Моше Кантора. Члены совета и приглашённые эксперты обозначили самые актуальные проблемы, препятствующие глобальной ядерной безопасности.

Выступая перед собравшимися экспертами с вступительной речью, Вячеслав Моше Кантор обозначил собственное видение самой насущной проблемы ядерной безопасности. По мнению президента Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, на сегодняшний день особенно остро стоит вопрос российско-американских отношений и возобновление переговорного процесса по Договору по СНВ, подписанного в 2010 году. Одним из вариантов решения этой проблемы может стать продление СНВ-3 до 2026 года.

«Обзорная Конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия в 2010 году была успешной прежде всего потому, что накануне Россия и США подписали в Праге новый Договор СНВ, – напомнил собравшимся Моше Кантор. – Обзорная Конференция 2015 года закончилась провалом в значительной степени из-за глубокого застоя в переговорах о дальнейших сокращениях ядерных вооружений. Предложение американской администрации продлить на пять лет действие Пражского договора можно рассматривать в качестве резервного плана на случай отсутствия нового договора».

Вячеслав Моше Кантор напомнил о рисках при отсутствии договорных отношений: в этом случае, по мнению эксперта, состояние СНВ обеих держав выйдет за пределы правового поля, которое в свою очередь позволяет сторонам надежно контролировать выполнение договорных обязательств. Без должного контроля, уверен Моше Кантор, ситуация может привести к новой гонке вооружений.

Участники заседания отметили и другие важные вопросы в области международной ядерной безопасности, актуальные для 2016 года. Во-первых, необходима выработка мер для исключения риска случайного или ошибочного запуска ракет и увеличения времени для принятия решений о стартах стратегических ракет. Во-вторых, страны должны наладить сотрудничество по обеспечению сохранности ядерных материалов для предотвращения терроризма с катастрофическими последствиями. В-третьих, назрела необходимость максимально быстро разрешить противоречия по противоракетной обороне и по высокоточным неядерным стратегическим вооружениям, а также по контролю за нестратегическими ядерными вооружениями.

Отдельное обсуждение заслужила ситуация, сложившаяся на корейском полуострове. Членами Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума высказано мнение о том, что новые ядерные испытания в Северной Корее и возможные ответные действия со стороны Южной Кореи и ее союзников могут привести к краху Договора о нераспространении ядерного оружия.

Участники заседания также призвали начать диалог о кибербезопасности: необходима разработка совместных подходов к борьбе с киберугрозами, в частности с теми из них, которые могут угрожать системам управления, связи и раннего предупреждения, а также другим критически важным объектам.

Заседание Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума – ежегодное мероприятие, традиционно собирающее ведущих экспертов в области ядерной безопасности для подведения итогов работы за прошедший год, а также обсуждение наиболее острых вопросов и формирование планов дальнейшей деятельности форума.

Как было заявлено на мероприятии, в 2017 году Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы планирует провести масштабную конференцию, участниками которой станут представители практически всех известных международных организаций, работающих в области ядерной безопасности.

Участники заседания Наблюдательного совета:

- Вячеслав Кантор – Президент Люксембургского форума;

- Владимир Дворкин – Председатель Оргкомитета Люксембургского форума, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, ранее – начальник 4 ЦНИИ Минобороны РФ, генерал-майор в отставке;

- Игорь Иванов – Президент Российского совета по международным делам, профессор Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России (ранее – министр иностранных дел РФ, секретарь Совета Безопасности РФ); член-корреспондент РАН (Россия).

- Дес Браун – вице-президент и член Совета директоров фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы», член Наблюдательного совета Люксембургского форума; основатель, член Группы высокого уровня парламентариев за ядерное нераспространение и разоружение, ранее – министр обороны Великобритании;

- Ханс Бликс – посол; ранее – генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ); член Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума, доктор наук (Швеция).

- Алексей Арбатов – зампредседателя Оргкомитета Люксембургского форума, член Совета директоров фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы», руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик;

- Джаянта Дханапала – председатель Совета Университета ООН и президент Пагуошского движения; член Правления Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Член Наблюдательно совета Международного Люксембургского форума. Ранее занимал должности заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения; посла Шри-Ланки в США; директора Института ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР);

- Рольф Экеус – шведский дипломат, являлся представителем Швеции на Конференции по разоружению в Женеве. В качестве посла возглавлял делегацию Швеции на Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, был послом Швеции в США. Член Совета директоров фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы»; Член Наблюдательно совета Международного Люксембургского форума.

- Владимир Лукин – сенатор РФ, Член Наблюдательно совета Международного Люксембургского форума, бывший уполномоченный по правам человека в России, работал Послом России в США, возглавлял Комитет по международным делам ГосДумы РФ;

- Гарет Эванс – Председатель правления Австралийского национального университета; член Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума (ранее – сенатор и член парламента, министр иностранных дел Австралии);

- Роальд Сагдеев – профессор Университета штата Мэриленд; Член Наблюдательно совета Международного Люксембургского форума; академик РАН (Россия/США) и другие эксперты по проблемам разоружения и специалисты в области ядерной безопасности.

***

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24—25 мая 2007 года в Люксембурге. В состав Консультативного Совета Форума вошли 49 наиболее авторитетных и хорошо известных в мире экспертов из 14 государств.

Подробнее о президенте Международного Люксембургского форума Вячеславе Моше Канторе