Активисты и эксперты регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Самарской области, отреагировав на сигнал жителей многоквартирных домов, которым поставили канализационные заглушки, посетили закрытый военный городок «Чапаевск-11».

На встрече жители домов, среди которых много пенсионеров, пожаловались, что в зимнее время в квартирах очень холодно, подъезды не убираются, в подвалах сырость, коммуникационные системы пришли в негодность, отмостки требуют ремонта, мусор не вывозится. При этом платежи за коммунальные услуги в этих домах намного выше средних по г.о. Чапаевск. Жители решили, что управляющая компания не выполняет своих обязательств по текущему содержанию домов и поэтому приостановили оплату за коммунальные услуги.

«В ходе проведения обследования зоны санитарного содержания жилищного фонда города Чапаевск-11 мы пришли к выводу, что представители управляющей компании не готовы к конструктивному диалогу с жителями и председателями советов домов», – сказал эксперт регионального отделения ОНФ Виктор Часовских.

Проблема жилищного фонда города Чапаевск-11 типична для многих военных городков, где собственником домов является министерство обороны, а проживают там в настоящее время гражданские лица на правах социального найма.

«Система, когда все деньги, которые собирают жители, уходят в головной филиал управляющей компании в Москве, а потом чапаевский филиал компании просит деньги на ремонт конкретного дома, на каждый вид работ, очень громоздка и несовершенна. Мы с этими проблемами сталкивались и в других военных городках, в частности, в поселке Рощинский Волжского района. Такого не должно быть, деньги должны оставаться на местах. И такое обращение к министру обороны глава региона уже подписал, предложив пересмотреть систему финансирования управляющих компаний, по крайней мере в Самарской области», – рассказал Часовских.

Если деньги будут у той компании, которая непосредственно обслуживает дома, это позволит организовать текущие ремонтные работы в нормальные сроки и поможет снять напряжение, считает эксперт ОНФ. Виктор Часовских сообщил жителям, что в ближайшее время государственная жилищная инспекция проведет проверку правильности начисления платежей за предоставляемые услуги, а также представители управляющей компании будут приглашены на заседание лицензионной комиссии для отчета о работе и проведения проверки соблюдения процедуры оповещения жителей об ограничении пользования услугами водоотведения и канализации.

Ситуация остается на контроле активистов ОНФ, в течение месяца общественники намерены провести повторный выезд в город Чапаевск-11.