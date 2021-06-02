Министр просвещения РФ Сергей Кравцов направил депутату Государственной Думы ФС РФ, Заместителю председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члену фракции «Единая Россия» Михаилу Романову одобрительный отзыв на его предложение об изменении схемы госзакупок в сфере поставок питания в детские сады и школы.

Согласно инициативе парламентария, при выборе победителя тендера на эти виды услуг следует руководствоваться схемой, по которой дешевизна закупки должна играть меньшую роль, чем качество поставляемого товара в пропорции 40х60, где 40 – стоимостные критерии оценки (оптимальная цена), а 60 – нестоимостные (оптимальное качество). Сейчас эта пропорция обратная: выигрывает поставщик, который предлагает низшую цену, а не высшее качество. Инициатива Михаила Романова требует внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 “Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

«Минпросвещения России в целях повышения гарантии поставок безопасного и качественного питания в государственные бюджетные образовательные организации считает возможным концептуально поддержать инициативу внесения изменений в Постановление № 1085 в части изменения критериев оценки в сторону увеличения веса нестоимостного критерия, что будет способствовать отбору более квалифицированных поставщиков, имеющих опыт успешной поставки товара (оказания услуги), что, в свою очередь, позитивно отразится на качестве поставляемого питания в общеобразовательные учреждения», – говорится в документе.

Ранее инициативу Михаила Романова также одобрили Федеральная антимонопольная служба России и Министерство экономического развития РФ.

Напомним, с предложением о реформировании схемы закупок в сфере соцпитания Михаил Романов обратился в апреле к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Инициатива депутата была вызвана серией скандалов на рынке школьного питания Санкт-Петербурга, связанных с тем, что победители тендеров сознательно занижали стоимость закупок для получения госзаказа, а затем оказывались не в состоянии обеспечить школы и детсады города качественной едой по утвержденной цене.

По данным Михаила Романова, занижение стоимости поставки победителями тендеров на оказание услуг по организации питания в образовательных учреждениях составляло от 20% до 73% цены контракта. За последние несколько лет сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявили шесть сговоров на рынке соцпитания Санкт-Петербурга. В апреле Роспотребнадзор огласил результаты собственных проверок 494 школьных столовых, 16 организаторов школьного питания и 88 поставщиков еды. Были обнаружены нарушения в технологии приготовления блюд, в условиях хранения и сроках годности продуктов, часть персонала вовремя не проходила медицинские осмотры, помещения не соответствовали санитарным требованиям, также были нарушены правила мытья посуды. По официальным данным, Роспотребнадзор оштрафовал петербургские школы и комбинаты питания на десять миллионов рублей.

Михаил Романов намерен добиваться окончательного принятия положительного решения по своей инициативе: – Я считаю, что закупки питания для школ и детских садов на новый учебный год 2021-2022 годов должны пройти уже по новой схеме. В разных регионах России то и дело вспыхивают скандалы, связанные с этой темой: то в одной школе кто-то отравился просроченными продуктами, то в другой подали хлеб с плесенью, то где-то придумали мыть котлеты под краном, чтобы повторно их подавать… Это положение недопустимо, ведь речь идет о здоровье наших детей! На детском питании нельзя экономить, это не только опасно, но и безнравственно, ведь столовые являются частью инфраструктуры школ, то есть входят в образовательный процесс. Но о каком авторитете школ и учителей мы можем рассуждать, если в столовых ученикам подают чуть ли не отходы? Разве захочется идти в такую школу? Это положение говорит об отношении общества к школьной жизни, и государство обязано оперативно исправлять сложившуюся негативную ситуацию, – убежден Михаил Романов.