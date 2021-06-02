Минпросвещения России поддержало инициативу Михаила Романова об утверждении приоритета высшего качества над низшей ценой при госзакупках школьного питания2021-06-06 16:09
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов направил депутату Государственной Думы ФС РФ, Заместителю председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члену фракции «Единая Россия» Михаилу Романову одобрительный отзыв на его предложение об изменении схемы госзакупок в сфере поставок питания в детские сады и школы.
Согласно инициативе парламентария, при выборе победителя тендера на эти виды услуг следует руководствоваться схемой, по которой дешевизна закупки должна играть меньшую роль, чем качество поставляемого товара в пропорции 40х60, где 40 – стоимостные критерии оценки (оптимальная цена), а 60 – нестоимостные (оптимальное качество). Сейчас эта пропорция обратная: выигрывает поставщик, который предлагает низшую цену, а не высшее качество. Инициатива Михаила Романова требует внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 “Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.
«Минпросвещения России в целях повышения гарантии поставок безопасного и качественного питания в государственные бюджетные образовательные организации считает возможным концептуально поддержать инициативу внесения изменений в Постановление № 1085 в части изменения критериев оценки в сторону увеличения веса нестоимостного критерия, что будет способствовать отбору более квалифицированных поставщиков, имеющих опыт успешной поставки товара (оказания услуги), что, в свою очередь, позитивно отразится на качестве поставляемого питания в общеобразовательные учреждения», – говорится в документе.
Ранее инициативу Михаила Романова также одобрили Федеральная антимонопольная служба России и Министерство экономического развития РФ.
Напомним, с предложением о реформировании схемы закупок в сфере соцпитания Михаил Романов обратился в апреле к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Инициатива депутата была вызвана серией скандалов на рынке школьного питания Санкт-Петербурга, связанных с тем, что победители тендеров сознательно занижали стоимость закупок для получения госзаказа, а затем оказывались не в состоянии обеспечить школы и детсады города качественной едой по утвержденной цене.
Михаил Романов намерен добиваться окончательного принятия положительного решения по своей инициативе: – Я считаю, что закупки питания для школ и детских садов на новый учебный год 2021-2022 годов должны пройти уже по новой схеме. В разных регионах России то и дело вспыхивают скандалы, связанные с этой темой: то в одной школе кто-то отравился просроченными продуктами, то в другой подали хлеб с плесенью, то где-то придумали мыть котлеты под краном, чтобы повторно их подавать… Это положение недопустимо, ведь речь идет о здоровье наших детей! На детском питании нельзя экономить, это не только опасно, но и безнравственно, ведь столовые являются частью инфраструктуры школ, то есть входят в образовательный процесс. Но о каком авторитете школ и учителей мы можем рассуждать, если в столовых ученикам подают чуть ли не отходы? Разве захочется идти в такую школу? Это положение говорит об отношении общества к школьной жизни, и государство обязано оперативно исправлять сложившуюся негативную ситуацию, – убежден Михаил Романов.
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