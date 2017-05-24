Активисты Общероссийского Народного фронта в Самарской области провели ряд мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодежи о природном богатстве реки Волги и на сохранение экологии водного бассейна.

В канун Дня Волги активисты совместно с представителями национального парка «Самарская Лука» открыли фотовыставку, посвященную уникальному миру животных и растений Самарской Луки, включенного в Средне-Волжский биосферный резерват ЮНЕСКО.

Открывая выставку фотографий Сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский напомнил слова Президента России Владимира Путина о том, что в рамках Года экологии, объявленного в России в 2017 году. необходимо уделить пристальное внимание реке Волга, дельта которой считается одной из самых больших в мире.

«Территория Самарской Луки – уникальное место крутого изгиба течения одной из крупнейших рек не только в России реки Волги. Десятки видов растений и животных занесены в Красные книги России и Самарской области. Нам посчастливилось родится рядом с прекрасной рекой Волгой. Мы любуемся ее красотой, пользуемся ее ресурсами. В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны. Но эти же обстоятельства накладывают на нас и особую ответственность за состояние реки и прилегающих территорий. Активная хозяйственная деятельность человека и развитие научно-технического прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. Решать проблему необходимо комплексно с привлечением специалистов разных направлений», – выразил позицию общественников Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

Сохранению экологии береговых территорий реки Волги также посвящена акция самарских активистов VOLGAКВЕСТ. Общественники предложили неравнодушным гражданам в День Волги 20 мая подать сигналы на интерактивную карту свалок о местах скопления мусора или другие сигналы экологического неблагополучия береговой зоны реки.

По итогам акции сигналы о захламлении Волжских притоков, реки Татьянка и реки Самара, отходами бытового и промышленного мусора переданы экспертам для детальной проработки.

«Помимо сохранения природного богатства реки Волги, поддержания постоянства ее флоры и фауны, большое значение для будущего всей России имеет экологическое воспитание и просвещение молодежи», – считает Покровский.

Дню Волги общественники посвятили литературно-поэтический марафон «О Волге читаем стихи» и презентацию уникального краеведческого издания «Мой дом Студеный овраг». Читатели детских и школьных библиотек вместе со взрослыми декламировали стихи русских классиков и современных поэтов, посвящённые великой русской реке Волге.

Автор издания про легенды и таинственные истории, связанные с местностью Студеного оврага на берегу реки Волги, Павел Покровский рассказал, что в книге приведены факты археологических изысканий течения Волги в пределах г. Самара, а также воспоминания знаменитых людей Самарского края, исторические факты участия жителей города в событиях, связанных с Великой Отечественной войной.

«Нам нужно знать и помнить возможности нашего родного края, не давать зарастать его туристическим тропам, хранить и передавать наши местные легенды. Распространение сведений о Самарской области, несомненно, будет способствовать повышению ее инвестиционной и туристической привлекательности», – считает Покровский.