В понедельник, 1 октября, на территории индустриального парка «Чапаевск» открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф».

Строительство предприятия «Кнауф» – это партнерский проект, реализованный в рамках инвестиционного меморандума, который был заключен между компанией, а также региональными и городскими властями. За счет областного бюджета была построена инженерная инфраструктура индустриального парка, якорным резидентом которого стала компания «Кнауф».

В своем приветственном слове врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выразил слова благодарности руководству ГК «Кнауф» за многолетнее плодотворное сотрудничество и отметил, что открытие подобного предприятия является важным проявлением стратегии лидерства, которая формируется в Самарской области и определяется Главой региона. «Мы рассчитываем, что в скором времени на территории индустриального парка «Чапаевск» появятся и другие резиденты, которые создадут новые рабочие места и будут приносить дополнительные налоговые поступления в региональный и городской бюджеты», – отметил он.

Управляющий партнер международной группы «Кнауф» Манфред Грундке в своем выступлении рассказал, что компания инвестировала в предприятие более

1,7 млрд рублей. «Открытие филиала «Кнауф» в Чапаевске имеет особое значение для нашей компании, не имевшей ранее собственного производства в Поволжье, – отметил он. – Этот проект стал для нас успешным примером осуществления импортозамещения и локализации производства. Действенную помощь в его реализации нам оказали региональные власти, благодаря чему все возникающие вопросы решались по небюрократическому пути. В Самарской области созданы действенные механизмы, которые способствуют улучшению инвестиционного климата в стране. Надеюсь, что наша совместная работа будет способствовать приходу в индустриальный парк новых компаний. Мы покажем хороший пример другим инвесторам».

Напомним, 21 августа 2014 года между Правительством Самарской области, Администрацией городского округа Чапаевск и ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНС» был заключен инвестиционный меморандум о реализации на территории Самарской области инвестиционного проекта по строительству завода гипсового вяжущего и сухих строительных смесей.

Собственником завода гипсового вяжущего и сухих строительных смесей на территории г.о. Чапаевск является ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК», принадлежащее группе компаний КНАУФ СНГ.