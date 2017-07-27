Распространение программы «Земский доктор» на города и поселки с населением до 15 тыс. человек поможет обеспечить кадрами сельские и удаленные территории, что актуально и для Самарской области. Об этом заявил член регионального штаба ОНФ в Самарской области, эксперт рабочей группы Народного фронта «Социальная справедливость» Олег Сабанцев.

«Принятие такого решения позволит улучшить ситуацию с медицинскими кадрами в поселке городского типа Прибрежный. После того как в 2005 г. поселок городского типа Прибрежный был включен в состав городской территории, там начались проблемы, связанные, например, с потерей льгот, предусмотренных для жителей села. Низкие зарплаты и отсутствие сельских льгот при фактических условиях сельской местности привели к дефициту врачей и медсестер в поселке. Подобные Прибрежному населенные пункты не являются городами, не имеют развитой социальной инфраструктуры и транспортной доступности, но при этом лишены тех социальных льгот, которые предоставляются программой для села. В итоге привлечь туда молодые кадры шансов почти нет», – рассказал Сабанцев.

Представитель ОНФ напомнил, что в ходе мониторинга эксперты Народного фронта сравнили условия работы и зарплаты врачей поселка Прибрежный и села Курумоч, которые расположены совсем рядом. Выяснилось, что условия работы медицинского персонала являются схожими, а уровень обеспеченности кадрами, оборудованием и финансированием заметно отличается в пользу села.

Помимо поселка Прибрежный, данная проблема актуальна и для новых жилых микрорайонов, считает Сабанцев.

«Город Самара интенсивно растет и в южном, и в северном направлениях, появляются удаленные городские территории, где проживает много молодых семей с детьми. Наша общая задача – своевременно организовать мотивацию для медперсонала, чтобы работа лечебных учреждений там была полноценной и качественной», – считает Сабанцев.

Он напомнил, что по итогам форума ОНФ по здравоохранению в 2015 г., президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин дал соответствующее поручение и в итоге возраст участников программы «Земский доктор» был увеличен до 50 лет, сама программа была распространена на поселки городского типа. За весь период действия программы «Земский доктор» в Самарской области в сельские и поселковые лечебные учреждения пришло более 500 медиков, отметил Сабанцев.