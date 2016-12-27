Владимир Путин в ходе последней большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, что позволительно общественным организациям. Не перегибает ли государство палку, поддерживая движения, деятельность которых граничит с хулиганством? – поинтересовалась одна из журналисток.

«Тех, кто, прикрываясь актуальной темой, совершает хулиганства, делить на «своих» и «чужих» не стоит», – ответил тогда глава государства, уточнив, что «нужно отличать здравый смысл от всякой «пены», которая возникает на этой волне».

Одна из таких организаций, умело маскирующаяся под правозащитников, называется МОО «Рабкрин». Начинала она несколько лет назад примерно с того же, чем сегодня занимается «Ревизорро» – активисты «Рабкрина», вооружившись видеокамерами, занимались «проверками общепитов».

Рассылались ли жертвам таких визитов пресловутые «предложения о сотрудничестве», сказать сложно – «Рабкрин» не скрывает, что в его рядах немало бывших силовиков, вполне способных выступить экспертами в таких вопросах. Со временем общепиты показались руководителям «Рабкрина» делом слишком мелким, и организация переключилась на крупные предприятия. В последнее время, например, активисты «Рабкрина» активно разжигают социальный конфликт на крупнейшем в России химическом комбинате – ОАО «Тольяттиазот».

Как пишет Комсомольская правда , сайт правозащитников в сети Интернет пристально следит за всеми неурядицами и потенциальными проблемами, которые только можно связать с химическим производством. Для руководства «Тольяттиазота» пиар-атака «Рабкрина» оказалась полной неожиданностью. Ведь никаких официальных шагов, встреч, консультаций и прочих попыток взаимодействия правозащитники не предпринимали, сразу начав по всем каналам распространять информацию о якобы возникшем на комбинате трудовом конфликте. Недавно организация содействия защите прав потребителей, как полностью называется «Рабкрин», заинтересовалась «АвтоВАЗом». Активисты уже обнаружили на автогиганте «систему доносительства и круговой поруки» и принялись пиарить «прямую линию», говорить на которой разрешается исключительно о низкой зарплате и критике начальства.

Конечно, никто не призывает запретить общественную активность как таковую. Но таким организациям, которые предпочитают банально монетизировать свою медийность, как «Ревизорро», или подобно «Рабкрину» зарабатывать политический капитал на разжигании социальных конфликтов, действительно давно уже стоило бы определить цивилизованные правила игры.