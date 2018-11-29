19 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве открылся XXVI Международный архитектурный фестиваль «Зодчество’18», в котором принимает участие делегация Самарской области.

Регион представил основные объекты капитального строительства как в виде проектов, так и реализованные, где были использованы надежные плиты перекрытия . Кроме того, показана работа по благоустройству в рамках подготовки к мировому футбольному первенству 2018 года». В частности, речь идет о благоустройстве территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», склона площади Славы, реконструкции 4 очереди набережной Волги, проектировании и строительстве Дворца спорта на ул. Молодогвардейской, театра САМАРТ в г.о. Самара, Центра спортивной гимнастики «Немов-ЦЕНТР», концепции благоустройства набережной Автозаводского района в г.о. Тольятти.

Международный фестиваль – событие национального масштаба, это смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России. Его цель — активизация, развитие и повышение уровня архитектурной и градостроительной деятельности в России. Формат — творческое, деловое коммуникативное пространство для профессионального сообщества, органов исполнительной власти, отвечающих за государственную политику в области архитектуры и градостроительства, а также для широкой общественности.

Руководитель управления территориального планирования и земельных ресурсов министерства строительства Самарской области Вадим Чекмарев, принимавший активное участие в подготовке самарской экспозиции, отметил: «Ежегодный традиционный форум в Москве представляет достижения в области архитектуры и градостроительства субъектов Российской Федерации. В конкурсной программе «Регионы России» участвует Самарская область. Главная тема — реконструкция городской среды. Основная экспозиция представляет собой материалы по Самарско-Тольяттинской агломерации, и в рамках разработки документов территориального планирования – генеральные планы г.о. Самара и г.о. Тольятти.