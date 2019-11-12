Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой открылась в пятницу вечером в центре Москвы. Здесь бизнесмены всегда смогут получить необходимую консультацию и оперативную юридическую помощь. Государство заинтересовано в развитии бизнеса, однако нередки еще случаи незаконных проверок, притеснения предпринимателей, об этом пишет Российская газета .

Во время открытия Татьяна Минеева сказала, что общественную приемную не случайно сделали на внешней площадке. “Доверие будет больше, когда предпринимателей будем принимать не в коридорах власти, а на внешних площадках”, – отметила омбудсмен.

По его словам, адвокаты центра будут оказывать бесплатную юридическую помощь для лиц, обратившимся к бизнес-омбудсмену, помогут составить экспертные заключения по степени правомерности уголовного преследования, содержания под стражей и по фактам нарушения прав предпринимателей.

Тема частных СИЗО актуально из-за сложных условий содержания.

Сразу после официальной части в правовом центре прошел “круглый стол”, участники которого обсудили перспективу создания в России частных тюрем. В дискуссии участвовали бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева, прокурор Центрального административного округа Богдан Костенецкий, зам. префекта ЦАО Артур Никитюк, председатель ОНК Георгий Волков, адвокат Роман Кандауров – руководитель правового центра “Версия защиты”. Соответствующий законопроект разрабатывается в настоящее время в нижней палате парламента. Как подчеркивали участники “круглого стола”, создание коммерческих мест заключения выгодно для государства, которое тратит немалые деньги на содержание заключенных.

В качестве возможного пути для улучшения качества исполнения наказаний омбудсмен назвала применение в пенитенциарной системе механизмов государственно-частного партнерства. “Это нововведение может стать одним из основных направлений реформ Федеральной службы исполнения наказаний в РФ”, – считает уполномоченный по защите прав предпринимателей.