На открытии приемной бизнес-омбудсмена обсудили частные тюрьмы2019-10-28 11:59
Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой открылась в пятницу вечером в центре Москвы. Здесь бизнесмены всегда смогут получить необходимую консультацию и оперативную юридическую помощь. Государство заинтересовано в развитии бизнеса, однако нередки еще случаи незаконных проверок, притеснения предпринимателей, об этом пишет Российская газета.
Во время открытия Татьяна Минеева сказала, что общественную приемную не случайно сделали на внешней площадке. “Доверие будет больше, когда предпринимателей будем принимать не в коридорах власти, а на внешних площадках”, – отметила омбудсмен.
По его словам, адвокаты центра будут оказывать бесплатную юридическую помощь для лиц, обратившимся к бизнес-омбудсмену, помогут составить экспертные заключения по степени правомерности уголовного преследования, содержания под стражей и по фактам нарушения прав предпринимателей.
Тема частных СИЗО актуально из-за сложных условий содержания.
Сразу после официальной части в правовом центре прошел “круглый стол”, участники которого обсудили перспективу создания в России частных тюрем. В дискуссии участвовали бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева, прокурор Центрального административного округа Богдан Костенецкий, зам. префекта ЦАО Артур Никитюк, председатель ОНК Георгий Волков, адвокат Роман Кандауров – руководитель правового центра “Версия защиты”. Соответствующий законопроект разрабатывается в настоящее время в нижней палате парламента. Как подчеркивали участники “круглого стола”, создание коммерческих мест заключения выгодно для государства, которое тратит немалые деньги на содержание заключенных.
В качестве возможного пути для улучшения качества исполнения наказаний омбудсмен назвала применение в пенитенциарной системе механизмов государственно-частного партнерства. “Это нововведение может стать одним из основных направлений реформ Федеральной службы исполнения наказаний в РФ”, – считает уполномоченный по защите прав предпринимателей.
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