Наиболее загруженные магистрали вечером: Аэродромная – Партизанская из центра (7 баллов), улица Авроры к Автовокзалу (5 баллов), улица Авроры к Южному мосту (6 баллов), проспект Кирова к Московскому шоссе (4 балла).

Как сообщает сервис ЯНДЕКС.ПРОБКИ, на ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, нехарактерный для данного времени. Это Аэродромная – Партизанская из центра (7 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Кирова к Московскому шоссе (4 балла, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

12:29, Южное шоссе, улица Авроры, Южный мост, 5.3 км, от Уральской улицы до улицы Авроры (Северный берег). Пробка продержалась 3 часа 20 минут.

14:01, проспект Кирова, 3.4 км, от улицы Победы до улицы Стара Загора. Пробка продержалась 4 часа 40 минут.

14:25, Ново-Вокзальная улица, 3.4 км, от Ставропольской улицы до Ново-Садовой улицы. Пробка продержалась 6 часов 20 минут.

14:17, улица Стара Загора, 3.3 км, от улицы 22 Партсъезда до улицы Георгия Димитрова. Пробка продержалась 4 часа 50 минут.

18:09, улица Советской Армии, 3.1 км, от улицы Антонова-Овсеенко до Ново-Садовой улицы. Пробка продержалась 6 часов 30 минут.

В качестве сравнения приводим список крупнейших пробок за последнюю неделю в том же временном интервале:

19 декабря 08:21, Южное шоссе, 6.2 км, от посёлка Яицкий до улицы Авроры. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

19 декабря 17:55, проспект Ленина, Ново-Садовая улица, 5.5 км, от Полевой улицы до улицы Советской Армии. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

23 декабря 18:33, улица Стара Загора, 5.2 км, от улицы 22 Партсъезда до Алма-Атинской улицы. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

23 декабря 15:27, улица Свободы, улица Дыбенко, 5.2 км, от проспекта Кирова до улицы Авроры. Пробка продержалась 8 часов 50 минут.

20 декабря 08:33, Вольская улица, улица Антонова-Овсеенко, 5.2 км, от Каховской улицы до улицы Авроры. Пробка продержалась 1 час 50 минут.