Специально к празднику Казанской иконы Божьей Матери православный ювелир Владимир Михайлов создал непревзойденные по красоте нательные образы с ликом святой и уникальную настольную икону Пресвятой Богородицы, посвященную одному из самых крупных соборов Санкт-Петербурга. Изящные и наполненные глубоким символизмом ювелирные изделия станут прекрасным подарком в великий православный праздник.

Традиция отмечать 4 ноября как празднование Казанской иконы Божьей Матери связана со знаменательным для истории Руси событием 1612 года – освобождением столицы от поляков. В 1649 царь Алексей Михайлович провозгласил этот день церковно-государственным праздником. С тех пор значимая дата в календаре отмечается православными каждый год. Издавна праздник также считался среди христиан сезонным рубежом, когда осень сменяет зима, наступает время подводить расчеты и заканчивать осенние работы до наступления холодов. Праздник Казанской иконы Божьей Матери в старину называли еще и женским, в это день принято было отмечать свадьбы, дарить друг другу подарки, ходить в гости.

Продолжая обычаи старины, Владимир Михайлов создает эстетически безупречные, глубоко символичные ювелирные украшения, отражающие духовную силу иконы «Казанской» Богородицы и напоминающие о многозначительном православном празднике.

Представленная в коллекции ювелира Чудотворная икона Божьей Матери «Казанская» относится по иконописному типу к Одигитрии-Путеводительнице. Во все века русской истории перед ней молили Богоматерь о защите родной земли, о помощи в указании верного пути при принятии сложных решений. На оборотной стороне иконы — молитва Богородице «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего». Другой образ Пресвятой Богородицы «Казанская», выполненный в форме овального медальона, демонстрирует филигранно выгравированную кайму из полукруглых лепестков. (https://www.vmikhailov.com/ru/ikoni/obraz-presvyatoi-bogorodici-kazanskaya-6) Голова Богородицы склонена вправо и едва заметно примыкает к голове Младенца Иисуса, который показан стоящим в рост и простирающим десницу к миру в благословляющем жесте. На другой стороне изделия — «Песнь Богородице» с возвышающимся миниатюрным процветшим крестом.

Все украшения коллекции созданы художником в соответствии с православными канонами. Характерный для ювелирных изделий Владимира Михайлова почерк тесно переплетается с художественной техникой изображения религиозных образовXII-XIII веков, возникшей во Пскове и Новгороде.При внешней лаконичности, произведения мелкой пластики, выполненные по уникальным эскизам православного ювелира, наполнены изобразительнойизысканностью и отличаются особой самобытностью.

С эксклюзивными работами художника можно познакомиться в салонах «Владимир Михайлов» и «Галерея Михайлов» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, а также в городах Баден-Баден, Германия, Рига, Латвия и Бари, Италия.

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