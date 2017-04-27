12 сентября открыла свои двери выставка «Благословенная Самара». Проект проходит по благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и при поддержке Самарской и Сызранской Епархии.

В день открытия выстроилась большая очередь из посетителей к центральной святыне – ковчегу с частицей мощей святого Николая Чудотворца, привезенного из итальянского Бари.

Торжественный молебен по случаю открытия провел протоиерей Алексий Гладун. В этом году в проекте принимают участие порядка 200 монастырей, храмов и фермерских хозяйств из самых дальних уголков России, Украины, Беларуси,

Черногория, Абхазия и Греции.

Для всех гостей и посетителей организаторы подготовили интересную деловую программу.

12 сентября в 14.30 – презентация книги Георгия Ореханова «Лев Толстой. Пророк без чести».

12 сентября с 10.00 – работа дискуссионной площадки «Становление Семьи».

14 сентября в 11.30 – встреча с православным писателем протоиереем Андреем Ткачевым.

14 сентября в 15.30 – интеллектуальная игра «60 секунд». Начало слета православной молодежи.

15 сентября в 13.00 – беседа-лекция «Мы за ЗОЖ».

15 сентября в 15.30 – творческая встреча «Мотобратия во Христе»

16 сентября в 15.00 – автограф-сессия и выступление участника шоу «Голос» Василия Уриевского.

В рамках выставки работает традиционная ярмарочная часть, где жители и гости города смогут приобрести самые разнообразные товары: сувениры, ювелирные изделия, предметы народных промыслов, сделанные руками послушниц, душистый мед, ароматную халву, настои и целебные травы.

Познакомиться с экспозицией можно до 17 сентября включительно с 10 утра до 19 вечера в ВК «Экспо-Волга». Вход свободный!