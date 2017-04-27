Открыла двери выставка-ярмарка «Благословенная Самара»2017-09-12 23:35
12 сентября открыла свои двери выставка «Благословенная Самара». Проект проходит по благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и при поддержке Самарской и Сызранской Епархии.
В день открытия выстроилась большая очередь из посетителей к центральной святыне – ковчегу с частицей мощей святого Николая Чудотворца, привезенного из итальянского Бари.
Торжественный молебен по случаю открытия провел протоиерей Алексий Гладун. В этом году в проекте принимают участие порядка 200 монастырей, храмов и фермерских хозяйств из самых дальних уголков России, Украины, Беларуси,
Для всех гостей и посетителей организаторы подготовили интересную деловую программу.
12 сентября в 14.30 – презентация книги Георгия Ореханова «Лев Толстой. Пророк без чести».
12 сентября с 10.00 – работа дискуссионной площадки «Становление Семьи».
14 сентября в 11.30 – встреча с православным писателем протоиереем Андреем Ткачевым.
14 сентября в 15.30 – интеллектуальная игра «60 секунд». Начало слета православной молодежи.
15 сентября в 13.00 – беседа-лекция «Мы за ЗОЖ».
15 сентября в 15.30 – творческая встреча «Мотобратия во Христе»
16 сентября в 15.00 – автограф-сессия и выступление участника шоу «Голос» Василия Уриевского.
В рамках выставки работает традиционная ярмарочная часть, где жители и гости города смогут приобрести самые разнообразные товары: сувениры, ювелирные изделия, предметы народных промыслов, сделанные руками послушниц, душистый мед, ароматную халву, настои и целебные травы.
Познакомиться с экспозицией можно до 17 сентября включительно с 10 утра до 19 вечера в ВК «Экспо-Волга». Вход свободный!
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