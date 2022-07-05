Футбольный мир ждет главное событие чемпионата мира 2022 – финал: его планируется провести с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна, да и весь Ближний Восток, впервые в истории принимает столь грандиозное спортивное состязание.

Выигравший такое почетное право Катар 12 лет готовился к событию. Стоило опередить по итогам голосования заявки США, Южной Кореи, Японии и Австралии, чтобы оправдать главный лозунг страны: Qatar deserves the best («Катар заслуживает лучшего»). Даже после публикации решения многие сомневались в том, что Катар все же примет финал: по данным букмекерской компании 1ХСтавка, после отставки Йозефа Блаттера с поста президента ФИФА в 2015 эта вероятность оценивалась как 60-70%.

Но Катар все-таки сделал это, и теперь на 8 стадионах в 5 городах страны зеленеет идеальный газон, который вскоре оценят 32 команды-участники финала. Каждая площадка – особенная, имеет свою историю и после завершения чемпионата будет реконструирована под социальные и общественные нужды.

Организаторы пообещали обеспечить комфортные +21°C внутри всех чаш – и это очень здорово, ведь болельщики и спортсмены приедут фактически в пустыню, где в ноябре +30°C – нормальная температура. Охлаждающая система – первое, что начали разрабатывать инженеры Катара, когда стало известно о победе в голосовании за проведение финала чемпионата, и они смогли создать действительно уникальную технологию, которая стала главной “фишкой” и гордостью катарских стадионов.

Итак, кто же будет биться за звание чемпиона мира по футболу в Катаре, и каковы их шансы на успех? Фаворитами объявлены Бразилия, Франция и Аргентина. Далее в топ-10 мы можем наблюдать команды Испании, Германии, Англии, Нидерландов, Бельгии, Дании и Португалии. Саудовская Аравия, Австралия и Тунис, похоже, будут аутсайдерами на этом празднике.

Выступившие ниже даже собственных ожиданий на мундиале 2018 года в России пентакампеоны сильны нынче не только легендарным Неймаром, но и такими игроками, как Винисиус, Роберто Фирмино, Коутиньо, Милитао и Каземиро. Как следует из информации букмекерской конторы 1ХСтавка, коэффициенты на победу бразильцев стартуют от 5,50. Другие крупные беттинговые компании также считают подопечных Тите первыми в списке. Франция же надеется на грозное трио Мбаппе — Бензема — Гризманн. Ее котировки колеблются в районе 6.50.

По мнению экспертов 1ХСтавка, предстоящий ЧМ будет последним шансом для лучшего чуть ли не за всю историю бельгийского поколения. Но самой красивой историей была бы виктория Аргентины или Португалии, считают они, ведь за эти команды свои последние Чемпионаты мира сыграют главные футболисты поколения – Лео Месси и Криштиану Роналду. В плане политических отношений интересен будет квартет: Англия, США, Иран, Уэльс. Не обойдется и без кота в мешке: сборная Канады, обладающая добротным подбором исполнителей в каждой из линий, вполне может эффектно выстрелить. Игра Сенегала и Камеруна, впервые добравшихся до финала, также обещает быть нескучной.

Что же, считаем дни, пакуем чемоданы, собираем друзей на просмотр финала чемпионата мира по футболу 2022 и болеем. Кто твой герой: общий фаворит, надежный старый друг, дерзкий новичок или аутсайдер? Выбирай!