Сегодня, 13 ноября, в понедельник, в 15.00 в ГБУ СО РЦ «Самарский» (г. Самара, ул. Мяги д. 5) состоится мастер-класс по адаптивному теннису для незрячих. В мероприятии примут участие инвалиды по зрению, желающие освоить игру Шоудаун. В качестве инструкторов выступят участники чемпионата России по настольному теннису для слепых (игра Шоудаун). Мероприятие приурочено к Международному дню слепых.

Программа мастер-класса включает теоретическую и практическую части. Теория: рассказ о сущности данного вида спорта, о правилах и принципах судейства. Практика: демонстрация процесса игры, знакомство с оборудованием и экипировкой, формирование практических навыков игры в Шоудаун у незрячих.

Цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблемам инвалидов по зрению, к их повседневной жизни и увлечениям, продемонстрировать активную жизненную позицию незрячих людей, популяризация данного вида спорта, а также информирование населения об имеющихся средствах реабилитации инвалидов.