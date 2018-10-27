В Самаре завершился детский теннисный турнир "Кубок Анастасии Павлюченковой"2018-10-27 22:09
27 октября на теннисных кортах МБУ ДО СДЮСШОР №1 г.Самары завершился детский теннисный турнир “Кубок Анастасии Павлюченковой” среди юношей и девушек 9-10 лет.
Поздравить участников соревнований прилетела обладательница 17 титулов турниров WTA (Международной теннисной Ассоциации) в одиночном и парном разряде Анастасия Павлюченкова.
Во время проведения определяющих матчей именитая спортсменка раздавала автографы юным самарским теннисистам и делилась с ними впечатлениями о своей профессиональной карьере.
Церемония награждения, в которой приняли участие руководитель Департамента физической культуры и спорта г.о.Самара Андрей Вдовин и его заместитель Сергей Четвериков, прошла в теплой дружеской обстановке. По словам директора соревнований Сергея Государева этот турнир планируется сделать традиционным.
Победителями и призерами соревнований стали:
ЮНОШИ
1 место – Алан АЮХАНОВ (Самара)
ДЕВУШКИ
1 место – Полина ВИМБА (Красногорск)
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