27 октября на теннисных кортах МБУ ДО СДЮСШОР №1 г.Самары завершился детский теннисный турнир “Кубок Анастасии Павлюченковой” среди юношей и девушек 9-10 лет.

Поздравить участников соревнований прилетела обладательница 17 титулов турниров WTA (Международной теннисной Ассоциации) в одиночном и парном разряде Анастасия Павлюченкова.

Во время проведения определяющих матчей именитая спортсменка раздавала автографы юным самарским теннисистам и делилась с ними впечатлениями о своей профессиональной карьере.

Церемония награждения, в которой приняли участие руководитель Департамента физической культуры и спорта г.о.Самара Андрей Вдовин и его заместитель Сергей Четвериков, прошла в теплой дружеской обстановке. По словам директора соревнований Сергея Государева этот турнир планируется сделать традиционным.

Победителями и призерами соревнований стали:

ЮНОШИ

1 место – Алан АЮХАНОВ (Самара)

2 место – Артемий ЛАЗАРЕВ (Самара)

3 место – Егор ФОМИЧЕВ (Самара)

ДЕВУШКИ

1 место – Полина ВИМБА (Красногорск)

2 место – Ева ХРУСТАЛЕВА (Красногорск)

3 место – Эмилия КАЦ (Нижний Новгород)