Как уже сообщалось, 11 мая в Самаре состоится четвертый международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) «Битва на Волге-4». Специальным гостем турнира станет знаменитый боец из Дагестана, чемпион UFC в легком весе, непобежденный Хабиб «Орел» Нурмагомедов.

Буквально несколько дней назад лучший российский боец смешанных единоборств завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, став первым в истории российским чемпионом промоушена. В Нью-Йорке Хабиб Нурмагомедов победил решением судей американца Эла Яквинту. Федерация ММА Самарской области и промоутерская компания «Битва на Волге» планируют организовать встречу Нурмагомедова с местными болельщиками, о времени и месте проведения которой будет сообщено в ближайшее время.

Что касается «Битвы на Волге-4», то в рамках данного профессионального турнира в спорткомплексе «МТЛ Арена» пройдут 12 поединков по правилам ММА. Центральное событие вечера – бой финала Гран-при в супертяжелом весе между Шамилем Абасовым (Самара) и Александром Солдаткиным (Тольятти). Победитель станет первым обладателем пояса турниров «Битва на Волге». Безусловный интерес вызовет встреча двух нокаутеров, представляющих нашу страну – Рината «Гладиатора» Фахретдинова и Алексея Яковлева, которые будут биться в категории 84 кг.

В финале женского Гран-при сойдутся полька Марта Валиксек и Карина Василенко из Санкт-Петербурга. Право на этот бой они, как и Абасов с Солдаткиным, завоевали в полуфиналах на турнире «Битва на Волге-3» в Тольятти 4 марта. Также в

октагон выйдет любимица местной публики, тольяттинка Юлия Куценко, соперницей которой станет белорусская спортсменка Лилия Казак. В этот вечер свое мастерство покажут такие мастера-профессионалы, как Артур Багаутинов, Владимир Селиверстов, Рамис Терегулов, Динислам Муртазалиев, Никита Новиков, а также другие яркие бойцы ММА. Билеты на «Битву на Волге-4» уже поступили в продажу. В частности, их можно приобрести на сайте KoncertSamara.ru.

АСМ «СПОРТИКО»