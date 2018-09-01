С 17 по 21 сентября в спортивном комплексе «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоится чемпионат Приволжского федерального округа по боксу на призы клуба имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В соревнованиях примут участие более 170 спортсменов из 14 субъектов РФ.

На церемонию открытия чемпионата ожидается приезд генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитов, двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко, заслуженного мастера спорта СССР Вячеслава Яновского, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы Шамиля Сабирова, олимпийского чемпиона и чемпиона мира Егора Мехонцева, олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы Гайдарбека Гайдарбекова, олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Александра Лебзяка, руководителя АНО «Дирекция Федерации бокса России в ПФО» Сергея Стрелкова.

Торжественное открытие – 17 сентября в 17:00.

Вход свободный!

Программа чемпионата

16 сентября

13.00 -17.00 Приезд участников, размещение

17.00 Совещание тренеров и представителей

18.00-20.00 Взвешивание участников

20.30 Жеребьевка

17 сентября

17.00 Торжественное открытие, предварительные бои

18 сентября

8.00-09.00 Взвешивание спортсменов

15.00 Предварительные бои

19 сентября

8.00-9.00 Взвешивание спортсменов

15.00 Предварительные бои

20 сентября

8.00-9.00 Взвешивание спортсменов

15.00 Полуфинальные бои

21 сентября

8.00-8.30 Взвешивание спортсменов

17.00 Торжественное закрытие, финальные бои. Награждение спортсменов.