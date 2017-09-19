В Лондоне состоялся этап Кубка мира по рапире среди юниоров. В соревнованиях принимали участие 173 спортсмена из различных стран. Первое место занял самарский фехтовальщик Кирилл Бородачёв.

Кирилл Бородачёв успешно преодолел групповой этап, в плей-офф он одержал победы над соперниками из Великобритании, Египта, США. В полуфинале самарский рапирист одолел соотечественника Владислава Мыльникова (15:11). В матче за золото Бородачёв оказался сильнее другого россиянина – Григория Семенюка (15:12).

После этапа Кубка мира в Лондоне состоялся турнир Tournoi satellite. По его итогам серебро завоевал Антон Бородачёв. В финале он уступил итальянцу Томмазо Марини (12:15).