Мы подобрали самые свежие новости спорта бокс специально для Вас! Читайте в этом выпуске новостей бокса Украины и мира: украинец Александр Гвоздик после боя с Бетербиевым отправился в госпиталь; американский боксер Луис Коллазо проиграл бой узбеку Кудратилло Абдукахорову на поединке в Филадельфии, и вдобавок получил серьезное рассечение; Гвоздик и Бетербиев по-дружески беседовали после боя.

Гвоздик после боя отправился в больницу – свежие новости бокса

В ночь с 18-го на 19-е октября в Филадельфии прошел боксерский бой между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым. В 10-м раунде россиянин трижды нокаутировал украинского боксера и выиграл поединок. Он стал новым чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC.

Ранее Бокс новости писал, что бой Гвоздика с Бетербиевым посетило более 3-х тысяч человек.

После боя Гвоздик поехал в больницу. Об этом стало известно благодаря комментатору Дэну Рафаэлу, который сообщил о поездке Гвоздика в больницу в своем Твиттере.

Оказалось, что украинец не пострадал серьезно, но решил перестраховаться и принять меры предосторожности.

Профессиональный бокс: американец Луис Коллазо получил серьезное рассечение во время боя против Абдукахорова

Главный бой андеркарда перед боем Гвоздика с Бетербиевым прошел 18 октября в Филадельфии между американцем Луисом Коллазо (39-8, 20 КО) и узбеком Кудратилло Абдукахоровым (17-0, 9 КО). Напомним, что американец является бывшим чемпионом мира. В этом бою он проиграл узбеку со счетом 99-91, 97-93, 98-92.

Бой прошел в 10 раундов. До последнего не было понятно, кто же выйдет победителем. Однако буквально за минуту до конца последнего раунда боксеры столкнулись головами, и Коллазо получил рассечение. Интересно, что эта серьезная травма была получена непреднамеренно. Кровь залила лицо американца, и он был полностью дезориентирован. Можно сказать, что Абдукахорову просто повезло.

Поединок был остановлен решением рефери всего за 40 секунд до конца последнего раунда.

Последние новости бокса Украины: Гвоздик тепло пообщался с Бетербиевым после боя

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик проиграл российскому сопернику Артуру Бетербиеву, однако это не помешало боксерам спокойно и тепло поговорить после боя.

Напомним, что поединок прошел в рамках борьбы за пояса IBF и WBC в полутяжелом весе.

Интересно, что на момент последнего нокдауна и остановки боя, у Гвоздика было больше очков по записям судей.

Смотреть бой Гвоздик – Бетербиев Вы сможете здесь.

Ранее в новостях бокса СМИ сообщили, что Александр Гвоздик явно выигрывал бой перед нокдауном.