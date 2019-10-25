Новости бокса - Гвоздик и Бетербиев тепло пообщались после поединка2019-10-23 20:31
Мы подобрали самые свежие новости спорта бокс специально для Вас! Читайте в этом выпуске новостей бокса Украины и мира: украинец Александр Гвоздик после боя с Бетербиевым отправился в госпиталь; американский боксер Луис Коллазо проиграл бой узбеку Кудратилло Абдукахорову на поединке в Филадельфии, и вдобавок получил серьезное рассечение; Гвоздик и Бетербиев по-дружески беседовали после боя.
Гвоздик после боя отправился в больницу – свежие новости бокса
Ранее Бокс новости писал, что бой Гвоздика с Бетербиевым посетило более 3-х тысяч человек.
После боя Гвоздик поехал в больницу. Об этом стало известно благодаря комментатору Дэну Рафаэлу, который сообщил о поездке Гвоздика в больницу в своем Твиттере.
Оказалось, что украинец не пострадал серьезно, но решил перестраховаться и принять меры предосторожности.
Профессиональный бокс: американец Луис Коллазо получил серьезное рассечение во время боя против Абдукахорова
Бой прошел в 10 раундов. До последнего не было понятно, кто же выйдет победителем. Однако буквально за минуту до конца последнего раунда боксеры столкнулись головами, и Коллазо получил рассечение. Интересно, что эта серьезная травма была получена непреднамеренно. Кровь залила лицо американца, и он был полностью дезориентирован. Можно сказать, что Абдукахорову просто повезло.
Поединок был остановлен решением рефери всего за 40 секунд до конца последнего раунда.
Последние новости бокса Украины: Гвоздик тепло пообщался с Бетербиевым после боя
Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик проиграл российскому сопернику Артуру Бетербиеву, однако это не помешало боксерам спокойно и тепло поговорить после боя.
Напомним, что поединок прошел в рамках борьбы за пояса IBF и WBC в полутяжелом весе.
Интересно, что на момент последнего нокдауна и остановки боя, у Гвоздика было больше очков по записям судей.
Смотреть бой Гвоздик – Бетербиев Вы сможете здесь.
Ранее в новостях бокса СМИ сообщили, что Александр Гвоздик явно выигрывал бой перед нокдауном.
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