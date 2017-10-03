3 октября в Кремле врио Губернатора Самарской области Д.И.Азаров принял участие в совместном заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО «Организационный комитет «Россия-2018». В рамках мероприятия его участники подвели итоги Кубка конфедераций 2017 года и обсудили план подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Перед началом заседания Президент России В.В.Путин ознакомился с выставкой, посвященной подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к мировому первенству. На ней были представлены макеты всех футбольных арен, где пройдут матчи ЧМ-2018, а также точные копии авиатранспортных узлов. Глава государства остановился у двух макетов, представленных Самарской областью – стадиона «Самара Арена» и аэропорта «Курумоч». Д.И.Азаров рассказал В.В.Путину о ходе подготовки Самары к Чемпионату мира по футболу.

Открывая официальную часть совещания, В.В.Путин обратил внимание, что Кубок конфедераций 2017 года стал генеральной репетицией ЧМ-2018. Глава государства призвал учесть положительные моменты Кубка и максимально избавиться от «узких мест». К ним он отнес, в частности, минусы в сфере транспортного обслуживания, навигации для болельщиков.

Президент в своем выступлении сделал акцент на готовности страны к ЧМ-2018. «Во-первых, отставания по графикам программ подготовки к мировому первенству недопустимы, – подчеркнул глава государства. – Мы сейчас с коллегами смотрели макеты, говорили о том, что и где в каком состоянии находится. В целом – вполне удовлетворительно, но отставания некоторые все-таки есть. Они не носят критичного характера, ничего там такого страшного нет. Но, как всегда, я об этом много раз говорил, хочу сегодня еще раз повторить, на заключительном этапе сложнее всего решаются задачи. На это нужно обратить особое внимание».

В.В.Путин отметил: если точка не поставлена – значит еще не все сделано, не все успели. «Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работ, каждый день», – призвал глава государства.

Он также заявил, что стадионы будут приниматься только в комплексе с благоустроенной вокруг территорией: «Все нужно сделать удобным и комфортным для людей».

Более подробно о готовности стадионов доложил Министр спорта П.А.Колобков. В отношении «Самара Арены» он рассказал, что имеются отставания на отдельных этапах работ.

«К подрядчику применены штрафные санкции. Разработан график ликвидации допущенных отставаний и установлен ежедневный мониторинг его выполнения. На данный момент ситуация находится под контролем», – сказал Министр и заверил, что все российские стадионы к мундиалю будут готовы принять команды и болельщиков.

Также на совете заслушали доклад директора организационного комитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу «Россия-2018» А.Л.Сорокина, выступили глава Минтранса РФ М.Ю.Соколов и Министр связи и массовых коммуникаций Н.А.Никифоров.

В ходе совещания присутствующие обменялись предложениями по программе подготовки к ЧМ-2018, говорили о наследии. В результате, в том числе на основе анализа итогов Кубка конфедераций, был принят ряд решений, которые были оформлены в виде поручений Президента.

«Будут дополнительно учтены вопросы и в сфере безопасности, транспортной логистики, навигации болельщиков, и все это мы берем на вооружение и на отработку», – прокомментировал Д.И.Азаров итоги Совета при Президенте.

Он подчеркнул: в настоящий момент главный вопрос – готовность российских городов к Чемпионату. «Что касается Самары, то, конечно, ключевой вопрос – это ликвидация отставания в сроках строительства стадиона. Единственный стадион, по которому сегодня прозвучала критика, который отстает от графика строительства – это «Самара Арена», – сказал глава региона.

Д.И.Азаров отметил, что требуются дополнительные усилия, общая мобилизация, чтобы наверстать упущенное. «И в оставшееся время показать результат. Результат, достойный события мирового уровня. Хочу сказать: на прошедшем оперативном совещании я поставил задачу Правительству Самарской области, чтобы в каждом министерстве ежедневно подводились итоги, связанные с подготовкой к Чемпионату мира. Еще раз подчеркну: ежедневно», – отметил врио Губернатора.

Каждый день в каждом направлении будут подводиться итоги, что сделано по строительным и ремонтным работам, а также в сферах здравоохранения, благоустройства, транспортной инфраструктуры и др. Также будут определяться планы на день следующий.

«На нынешнем этапе только такой ежедневный контроль, обеспечение ежедневной результативности может решить вопрос по отставанию от графика», – подчеркнул глава региона.

Д.И.Азаров также рассказал, что на пятницу, 6 октября, запланировано расширенное совещание на «Самара Арене» с участием руководства генподрядчика — ПСО «Казань», представителей контрольных и надзорных органов, членов регионального правительства.

«Мы еще раз в деталях разберем весь порядок взаимодействия, обратим внимание на несогласованности – для того, чтобы слаженной, дружной командой достроить стадион и подготовить всю инфраструктуру города и области для приема команд и болельщиков», – резюмировал глава региона.