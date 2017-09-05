В субботу, 16 сентября, в Самарской области состоялся всероссийский день бега «Кросс Нации». На старты различных дистанций вышло около 15 тыс. любителей бега, всего спортивное мероприятие посетили более 20 тыс. жителей региона.

«Кросс Нации» – 2017 проходил во всех субъектах РФ. В Самарской области официальные старты «Кросса Нации» были даны в Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске и Жигулевске. Центральной площадкой стала база УСЦ «Чайка» в Самаре.

Перед выходом на дистанции все желающие могли принять участие во всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», которую провела победительница первенства России и Европы по фехтованию Ирина Охотникова. В рамках спортивной программы состоялись забеги на дистанциях 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 12000 метров. Победители и призеры соревнований были награждены медалями, дипломами и ценными призами (спортивным инвентарем). В детском забеге на 300 метров стартовали самые юные гости спортивного праздника. Массовый забег на 2018 метров был приурочен к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Первые финишировавшие, а также участник с номером 2018, получили подарочные наборы с символикой чемпионата.

Для участников и зрителей «Кросса Нации» были организованы концертная программа, бесплатные детские и развлекательные площадки, площадка ВФСК ГТО, мобильная лаборатория «Выбираю здоровье», представленная Самарским областным центром медицинской профилактики.

Всего в Самарской области в забегах «Кросса Нации» – 2017 приняли участие около 15 тыс. человек, мероприятия в рамках всероссийского дня бега посетили более 20 тыс. жителей губернии.

«Кросс Нации – это всегда праздник бега и здорового образа жизни, позитивное спортивное и семейное мероприятие. Как показывает практика, после проведения «Кросса Нации» увеличивается количество желающих начать заниматься бегом, в том числе, появляется повышенный интерес к спортивным школам. Приятно отметить, что с каждым годом бег становится все более популярным видом спорта, и в целом все больше жителей нашего региона регулярно занимаются физкультурой. Сегодня это более трети населения Самарской области», – отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.